Малави поддержала коммюнике первого Саммита мира, который на прошлой неделе провела Украина. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

детали

Еще одна страна – Малави-присоединилась к коммюнике саммита мира. Большее представительство Африки в глобальных усилиях ради мира-это большая сила давления на Россию для прекращения этой преступной агрессии - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что чем больше будет стране лидеров с Украиной, тем быстрее Киев вернет полную силу Устава ООН.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил причины исчезновения подписей под решением саммита мира. По его словам, первый список подписантов содержал ряд стран, которые в то время не определились.