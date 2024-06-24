Малаві приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський
Київ • УНН
За словами президента України Володимира Зеленського, Малаві приєдналася до Комюніке Мирного саміту в Україні, що збільшує представництво Африки в глобальних зусиллях з надання тиску на Росію з метою припинення її агресії.
Малаві підтримала комюніке першого Саміту миру, який минулого тижня провела Україна. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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Ще одна країна – Малаві – приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії
Зеленський наголосив, що чим більше буде країн і лідерів з Україною, то швидше Київ поверне повну силу Статуту ООН.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив причини зникнення підписів під рішенням Саміту миру. За його словами, перший список підписантів містив низку країн, які на той час не визначилися.