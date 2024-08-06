Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал свою четвертую поездку в Африку, посетив Малави. В своем Instagram Кулеба поделился впечатлениями от посещения крупнейшего рынка столицы Малави, Лилонгве, под названием Сунгви, передает УНН.

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Это первый визит украинского министра в эту страну. Согласно сообщению МИД, турне также охватит Замбию и Маврикий, которые ранее не происходили украинскими чиновниками.

Основной целью визита является укрепление отношений с африканскими странами.

"Всегда, когда еду в иностранные страны, стараюсь найти немного времени между рабочими встречами, чтобы поговорить с местными людьми, увидеть повседневную жизнь, попробовать блюда, которые едят местные, и почувствовать, чем живет эта страна и ее люди", - написал министр.

Кулеба подчеркнул важность личного знакомства со страной, которое выходит за рамки официальных встреч и протокольных мероприятий. Он отметил дружелюбие местных жителей и теплую атмосферу настоящего африканского рынка, добавив, что Малави заслуженно называется "теплым сердцем Африки".

Визит состоялся 5 августа 2024 года после окончания рабочего дня и всех запланированных переговоров.

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