Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал четвертую поездку в Африку с визита в Малави. Он посетил крупнейший рынок столицы Лилонгве, чтобы познакомиться с повседневной жизнью страны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал свою четвертую поездку в Африку, посетив Малави. В своем Instagram Кулеба поделился впечатлениями от посещения крупнейшего рынка столицы Малави, Лилонгве, под названием Сунгви, передает УНН.
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Это первый визит украинского министра в эту страну. Согласно сообщению МИД, турне также охватит Замбию и Маврикий, которые ранее не происходили украинскими чиновниками.
Основной целью визита является укрепление отношений с африканскими странами.
"Всегда, когда еду в иностранные страны, стараюсь найти немного времени между рабочими встречами, чтобы поговорить с местными людьми, увидеть повседневную жизнь, попробовать блюда, которые едят местные, и почувствовать, чем живет эта страна и ее люди", - написал министр.
Кулеба подчеркнул важность личного знакомства со страной, которое выходит за рамки официальных встреч и протокольных мероприятий. Он отметил дружелюбие местных жителей и теплую атмосферу настоящего африканского рынка, добавив, что Малави заслуженно называется "теплым сердцем Африки".
Визит состоялся 5 августа 2024 года после окончания рабочего дня и всех запланированных переговоров.
Україна та Малаві підписали меморандум про політичні консультації - Кулеба 5 августа 2024, 17:52 • 34336 просмотров