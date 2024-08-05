Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с коллегой из Малави Нэнси Тембо. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и подписали меморандум о политических консультациях между МИД двух стран.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с коллегой из Малави Нэнси Тембо. Дипломаты договорились о политических консультациях между двумя странами. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Кулебы в X.
Детали
По его словам, во время встречи с Нэнси Тембо он обсудил пути развития отношений между Украиной и Малави, а также наше сотрудничество в международных организациях.
Мы также подписали меморандум между министерствами иностранных дел о политических консультациях
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Малави Лазарусом Чакверой. Стороны обсудили помощь Украины в рамках программы "Grain From Ukraine" и потенциал сотрудничества в различных сферах.