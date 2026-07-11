Польша готова помочь Украине с модернизацией истребителей МиГ-29, но есть условие
Киев • УНН
Вице-премьер Польши заявил о готовности модернизировать МиГ-29 для Украины, но расходы должны покрыть Украина или союзники. Варшава рассчитывает на доступ к украинским технологиям беспилотников.
Польша готова помочь Украине с модернизацией истребителей МиГ-29, однако расходы на эти работы должны взять на себя Украина или ее союзники. Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время памятных мероприятий относительно Волынской трагедии во время визита на Волынь, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.
Детали
По его словам, переговоры о передаче Украине польских МиГ-29 возобновились, а перспектив для достижения договоренностей стало больше. При этом польский министр подчеркнул, что сотрудничество должно строиться на принципе взаимности. Варшава рассчитывает получить доступ к украинским технологиям производства беспилотников, которые активно развивает Украина в условиях войны.
"Если Украина считает необходимой модернизацию этих самолетов, мы готовы оказать помощь. Однако расходы должно нести украинское государство или страны-союзники, которые согласятся профинансировать эти работы", - заявил Косыняк-Камыш.
Польша уже передала Украине несколько истребителей МиГ-29 и, отмечает издание, рассматривает возможность поставки еще нескольких машин, которые постепенно выводятся из эксплуатации.
Польша не передаст Украине МиГ-29 из-за отсутствия договоренности об обмене на дроны30.06.26, 10:38 • 9170 просмотров