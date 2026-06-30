Польша не передаст Украине МиГ-29 из-за отсутствия договоренности об обмене на дроны

Польша не будет передавать свои истребители МиГ-29 Украине из-за отсутствия договоренности об обмене самолетов на сотрудничество в сфере производства украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.

По словам министра обороны Республики Польша Владислава Косиняк-Камыша, Варшава предлагала Киеву передать истребители в обмен на доступ к украинским разработкам и опыту в производстве дронов.

Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому самолетов для Украины не будет

Он добавил, что не считает ошибочным решение предыдущего польского правительства передать Украине военную технику в начале полномасштабного российского вторжения без выдвижения каких-либо условий.

Они поступили правильно, скажу больше: я сделал бы так же. Украина тогда была в гораздо более сложном положении