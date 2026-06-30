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Польша не передаст Украине МиГ-29 из-за отсутствия договоренности об обмене на дроны

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предлагала Киеву истребители в обмен на доступ к украинским разработкам дронов. Украина согласилась, но договоренность не выполнила, поэтому самолетов не будет.

Польша не передаст Украине МиГ-29 из-за отсутствия договоренности об обмене на дроны

Польша не будет передавать свои истребители МиГ-29 Украине из-за отсутствия договоренности об обмене самолетов на сотрудничество в сфере производства украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

По словам министра обороны Республики Польша Владислава Косиняк-Камыша, Варшава предлагала Киеву передать истребители в обмен на доступ к украинским разработкам и опыту в производстве дронов.

Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому самолетов для Украины не будет

- сказал он.

Он добавил, что не считает ошибочным решение предыдущего польского правительства передать Украине военную технику в начале полномасштабного российского вторжения без выдвижения каких-либо условий.

Они поступили правильно, скажу больше: я сделал бы так же. Украина тогда была в гораздо более сложном положении

- говорится в заявлении министра.

Также Владислав Косиняк-Камыш добавил, что Польша стремится строить отношения с Украиной "на принципе взаимной выгоды".

Напомним

Переговоры о создании постоянной базы американских войск в Польше перешли на новый этап. Это произошло после положительной реакции Пентагона на соответствующее предложение Варшавы.

Евгений Устименко

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