Польша не передаст Украине МиГ-29 из-за отсутствия договоренности об обмене на дроны
Киев • УНН
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предлагала Киеву истребители в обмен на доступ к украинским разработкам дронов. Украина согласилась, но договоренность не выполнила, поэтому самолетов не будет.
Польша не будет передавать свои истребители МиГ-29 Украине из-за отсутствия договоренности об обмене самолетов на сотрудничество в сфере производства украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.
Детали
По словам министра обороны Республики Польша Владислава Косиняк-Камыша, Варшава предлагала Киеву передать истребители в обмен на доступ к украинским разработкам и опыту в производстве дронов.
Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому самолетов для Украины не будет
Он добавил, что не считает ошибочным решение предыдущего польского правительства передать Украине военную технику в начале полномасштабного российского вторжения без выдвижения каких-либо условий.
Они поступили правильно, скажу больше: я сделал бы так же. Украина тогда была в гораздо более сложном положении
Также Владислав Косиняк-Камыш добавил, что Польша стремится строить отношения с Украиной "на принципе взаимной выгоды".
Напомним
Переговоры о создании постоянной базы американских войск в Польше перешли на новый этап. Это произошло после положительной реакции Пентагона на соответствующее предложение Варшавы.