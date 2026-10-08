Британия ввела санкции против 38 компаний и лиц, связанных с финансированием войны рф
Киев • УНН
Британия расширила санкции против 38 компаний и лиц, связанных с войной рф. Под ограничения попали нефтяные компании, криптобиржи и 12 танкеров "теневого флота".
Великобритания ввела новый пакет санкций против 38 российских и иностранных компаний и физических лиц, связанных с финансированием и обеспечением войны рф. Ограничения коснулись нефтяных компаний, танкеров «теневого флота», криптобирж и поставщиков товаров для российской военной промышленности. Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании, пишет УНН.
Детали
В обновленный санкционный список внесли российские финансовые учреждения, в частности коммерческий банк «Столичный Кредит» и акционерное общество «Планета».
Ограничения также ввели против компаний из Канады и Кыргызстана, которые, по оценке британских властей, оказывали экономическую поддержку российскому правительству.
Кроме того, санкции распространили на предприятия из России, Турции, Индии и Таиланда. Речь идет о компаниях, которые поставляли рф товары или технологии, способные способствовать дестабилизации ситуации в Украине или создавать угрозу ее суверенитету и территориальной целостности.
В санкционный перечень также включили российские энергетические компании АО «Зарубежнефть» и АО «ИНК-Капитал».
Под торговые и морские санкции Великобритании попали еще 12 судов «теневого флота» рф.
Таким образом, британское правительство расширило санкционное давление не только на российские финансовые и энергетические структуры, но и на компании и суда, задействованные в экономических связях с рф.
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