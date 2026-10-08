Британия ввела санкции против 38 компаний и лиц, связанных с финансированием войны рф

$44.860.0850.160.48
ukenru
13:55 • 160 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"
13:14 • 4308 просмотра
Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россииVideo
13:14 • 3932 просмотра
Льготный тариф на электроэнергию для украинцев пока останется без изменений — сколько придется платить
12:58 • 4654 просмотра
Переговорная команда Украины отправится в США ещё до конца недели - Зеленский
12:55 • 4644 просмотра
Дело "Форрест Гамп" — за Мудру внесли 20 млн гривен залога
12:39 • 9106 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto
11:40 • 8962 просмотра
В Украину идет холодный фронт, но говорить о серьезном похолодании еще рано - синоптик
11:09 • 10441 просмотра
Канадская поэтесса Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе 2026 годаPhoto
09:00 • 16536 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры с партнёрами - о чём и когда будут говорить
08:41 • 14015 просмотра
Южная Корея заявила об отзыве посла из Украины на фоне ситуации с пленными КНДР
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.7м/с
35%
747мм
Популярные новости
Украина вошла в четвёрку наименее мирных стран мира — рейтинг Глобального индекса мираPhoto8 октября, 04:15 • 13988 просмотра
Молдова создает укрытия на КПП у границы с Украиной8 октября, 04:31 • 11162 просмотра
Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС повлияет на французский агросектор8 октября, 05:48 • 5346 просмотра
Украина и Молдова опережают Грузию только по негативным показателям — Кобахидзе8 октября, 07:09 • 8994 просмотра
США и рф ведут переговоры о возможном восстановлении "Северных потоков" - Reuters8 октября, 07:29 • 20291 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"13:55 • 162 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto12:39 • 9110 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 32661 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 58450 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 54490 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Марин Ле Пен
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Молдова
Израиль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл поужинала с лауреаткой Нобелевской премии Малалой ЮсуфзайPhoto13:55 • 74 просмотра
Талант "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три наградыVideo13:25 • 1388 просмотра
В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидетьVideo7 октября, 20:37 • 31739 просмотра
Трамп вручит Маску высшую научную награду США7 октября, 19:53 • 30615 просмотра
Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж7 октября, 16:56 • 29889 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Старлинк
Нефть марки Brent
Техника

Британия ввела санкции против 38 компаний и лиц, связанных с финансированием войны рф

Киев • УНН

 • 1634 просмотра

Британия расширила санкции против 38 компаний и лиц, связанных с войной рф. Под ограничения попали нефтяные компании, криптобиржи и 12 танкеров "теневого флота".

Британия ввела санкции против 38 компаний и лиц, связанных с финансированием войны рф

Великобритания ввела новый пакет санкций против 38 российских и иностранных компаний и физических лиц, связанных с финансированием и обеспечением войны рф. Ограничения коснулись нефтяных компаний, танкеров «теневого флота», криптобирж и поставщиков товаров для российской военной промышленности. Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании, пишет УНН.

Детали

В обновленный санкционный список внесли российские финансовые учреждения, в частности коммерческий банк «Столичный Кредит» и акционерное общество «Планета».

Ограничения также ввели против компаний из Канады и Кыргызстана, которые, по оценке британских властей, оказывали экономическую поддержку российскому правительству.

Кроме того, санкции распространили на предприятия из России, Турции, Индии и Таиланда. Речь идет о компаниях, которые поставляли рф товары или технологии, способные способствовать дестабилизации ситуации в Украине или создавать угрозу ее суверенитету и территориальной целостности.

В санкционный перечень также включили российские энергетические компании АО «Зарубежнефть» и АО «ИНК-Капитал».

Под торговые и морские санкции Великобритании попали еще 12 судов «теневого флота» рф.

Таким образом, британское правительство расширило санкционное давление не только на российские финансовые и энергетические структуры, но и на компании и суда, задействованные в экономических связях с рф.

Послы ЕС согласовали новые санкции против российского ВПК и 77 депутатов Госдумы — СМИ07.10.26, 11:40 • 4166 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Кыргызстан
Таиланд
Индия
Канада
Великобритания
Турция
Украина