Послы ЕС согласовали новые санкции против российского ВПК и 77 депутатов Госдумы — СМИ
Киев • УНН
ЕС одобрил санкции против 743 лиц и 826 организаций российского ВПК. Ограничения также коснутся 77 депутатов и лиц, причастных к химическому оружию.
Послы ЕС одобрили новые санкции против российского военно-промышленного комплекса и 77 депутатов Госдумы рф, избранных от оккупированных территорий Украины, а также продлили ограничения за применение химического оружия. Об этом сообщает редактор "Радио Свободная Европа" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.
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По его словам, послы ЕС сегодня дали "зеленый свет" новым санкциям против 743 лиц и 826 организаций военной промышленности россии.
Также санкции касаются 77 лиц, "избранных" в Госдуму рф от оккупированных территорий Украины.
Кроме того, послы ЕС согласовали продление санкций в отношении использования россией химического оружия на фронте . В списке 31 лицо и 6 организаций.
В среду послы ЕС одобрят крупнейший пакет санкций против России с 2022 года — Reuters07.10.26, 00:20 • 25523 просмотра