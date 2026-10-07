Посли ЄС погодили нові санкції проти російського ВПК і 77 депутатів Держдуми - ЗМІ
Київ • УНН
ЄС схвалив санкції проти 743 осіб і 826 організацій ВПК рф. Обмеження також торкнуться 77 депутатів і причетних до хімзброї.
Посли ЄС схвалили нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та 77 депутатів Держдуми рф, обраних від окупованих територій України, а також продовжили обмеження за застосування хімічної зброї. Про це повідомляє редактор "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
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За його словами, посли ЄС сьогодні дали "зелене світло" новим санкціям проти 743 осіб та 826 організацій військової промисловості росії.
Також санкції стосуються 77 осіб, "обраних" до Держдуми рф від окупованих територій України.
Окрім того, посли ЄС погодили поновлення санкцій щодо використання росією хімічної зброї на фронті . У списку 31 особа та 6 організацій.
У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року - Reuters07.10.26, 00:20 • 25395 переглядiв