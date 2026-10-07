Посли ЄС погодили нові санкції проти російського ВПК і 77 депутатів Держдуми - ЗМІ

$44.950.1150.640.16
ukenru
07:55 • 7742 перегляди
"Справедливі українські відповіді на всі російські удари" - Зеленський повідомив про ураження у рф і Чорному моріVideo
07:40 • 8816 перегляди
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рфPhoto
06:18 • 12390 перегляди
5 балістичних і 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ
05:53 • 6844 перегляди
"Найсумніший день у кар'єрі": Мессі зіграв останній матч за збірну АргентиниVideo
03:30 • 22344 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі
7 жовтня, 01:53 • 23752 перегляди
Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії
7 жовтня, 00:26 • 23126 перегляди
росія атакує Київ балістикою
6 жовтня, 21:20 • 25396 перегляди
У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року - Reuters
6 жовтня, 19:54 • 26219 перегляди
Повітряні сили зафіксували зліт трьох ворожих бомбардувальників Ту-160
6 жовтня, 19:24 • 21976 перегляди
Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 47 окупантів - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.1м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Сили оборони знищили на Донбасі унікальну машину заряджання ЗРК "БУК-М3"Video6 жовтня, 23:24 • 7930 перегляди
У Європарламенті встановили оголену статую ТрампаPhoto6 жовтня, 23:55 • 19815 перегляди
На окупованій Херсонщині світло подають лише на 20–30 хвилин - ЦНС7 жовтня, 00:57 • 12754 перегляди
Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці7 жовтня, 01:28 • 17037 перегляди
У Прилуках ракетний удар рф по багатоповерхівці забрав життя 5 людей, багато пораненихPhotoVideo07:16 • 6092 перегляди
Публікації
Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"Photo6 жовтня, 16:54 • 40248 перегляди
У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва6 жовтня, 13:38 • 43769 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
6 жовтня, 13:03 • 38215 перегляди
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 90422 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 86824 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Кріштіану Роналду
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кременчук
Європа
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Володимир Кличко просить розслідувати можливе зникнення коштовностей Гейден Панеттьєрі08:59 • 862 перегляди
Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"08:16 • 3022 перегляди
Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда07:09 • 5444 перегляди
Секретний гонорар і майже 18 млн доларів з бюджету: у Грузії спробували підрахувати вартість концерту Каньє Веста6 жовтня, 17:34 • 24493 перегляди
"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу6 жовтня, 16:20 • 23780 перегляди
Актуальне
Фільм
Шахед-136
P-800 Oniks
MIM-104 Patriot
Х-101

Посли ЄС погодили нові санкції проти російського ВПК і 77 депутатів Держдуми - ЗМІ

Київ • УНН

 • 730 перегляди

ЄС схвалив санкції проти 743 осіб і 826 організацій ВПК рф. Обмеження також торкнуться 77 депутатів і причетних до хімзброї.

Посли ЄС погодили нові санкції проти російського ВПК і 77 депутатів Держдуми - ЗМІ

Посли ЄС схвалили нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та 77 депутатів Держдуми рф, обраних від окупованих територій України, а також продовжили обмеження за застосування хімічної зброї. Про це повідомляє редактор "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

Деталі

За його словами, посли ЄС сьогодні дали "зелене світло" новим санкціям проти 743 осіб та 826 організацій військової промисловості росії.

Також санкції стосуються 77 осіб, "обраних" до Держдуми рф від окупованих територій України.

Окрім того, посли ЄС погодили поновлення санкцій щодо використання росією хімічної зброї на фронті . У списку 31 особа та 6 організацій.

У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року - Reuters07.10.26, 00:20 • 25395 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Європейський Союз
Україна