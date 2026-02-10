Греция и Мальта блокируют предложение ЕС о замене потолка цен на российскую нефть - Bloomberg

$43.030.02
51.120.36
ukenru
12:47 • 634 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 994 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 3512 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 11214 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 23201 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 32495 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 29623 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27172 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 22719 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19948 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
42%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы10 февраля, 02:57 • 8678 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 19602 просмотра
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм10 февраля, 05:20 • 8086 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto10 февраля, 06:01 • 13486 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 13227 просмотра
публикации
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
12:23 • 3546 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка12:05 • 2774 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 31023 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 39148 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 77170 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Село
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 15456 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 17218 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 17445 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 43735 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 45783 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
Шахед-136

Греция и Мальта блокируют предложение ЕС о замене потолка цен на российскую нефть - Bloomberg

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Греция и Мальта выразили обеспокоенность по поводу предложения ЕС заменить потолок цен на российскую нефть запретом на услуги. Они опасаются влияния на судоходную отрасль и цены на энергоносители.

Греция и Мальта блокируют предложение ЕС о замене потолка цен на российскую нефть - Bloomberg

Греция и Мальта стали главным препятствием на пути реализации предложения ЕС по замене потолка цены на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки этого топлива, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам источников, знакомых с ситуацией, на встрече послов ЕС в понедельник, где был представлен последний пакет санкций блока, две южноевропейские страны выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

Они выразили опасения, что это изменение может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители, сообщили источники.

Обе страны также запросили разъяснения относительно предложений по введению санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и по усилению контроля за продавцами судов, чтобы сократить количество судов, попадающих в состав московского флота, добавили источники.

ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ09.02.26, 22:00 • 32505 просмотров

Представитель греческого правительства отказался от комментариев. Нестор Лайвьера, представитель правительства Мальты в Брюсселе, заявил, что страна "ведет технические дискуссии, чтобы гарантировать, что конечный результат будет осуществимым".

На прошлой неделе Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила заменить потолок цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки нефти.

Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф06.02.26, 16:54 • 39738 просмотров

Это предложение, которое затронет страховые и транспортные компании, отражает неспособность потолка цен существенно сократить доходы Москвы от нефти. Это центральный элемент 20-го пакета санкций ЕС, направленного против Москвы за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Принятие этой меры будет обусловлено поддержкой стран "Группы семи", которые совместно ввели потолок цен в конце 2022 года.

По словам источников, позиция США по этому изменению неясна. Ранее ЕС уже вводил запрет на многие услуги до введения цен.

Кроме того, по словам источников, ЕС рассматривает возможность отмены санкций в отношении двух китайских банков после получения от Пекина обещаний относительно поддержки войны России против Украины.

ЕС ввел санкции против двух банков, Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, в августе прошлого года. Этот шаг побудил Пекин принять меры против двух небольших банков ЕС.

По словам некоторых источников, Китай остается главным помощником России в военное время, поставляя Москве основную часть критически важных материалов, необходимых для производства оружия.

Последний пакет мер ЕС включает предложения по введению санкций против нескольких компаний в Китае и других странах, которые, как утверждается, поставляют ключевые компоненты для российской военной машины. Он также направлен против операторов криптовалют и небольшого количества банков в Центральной Азии и Лаосе, которые, по утверждению ЕС, помогают Москве обходить санкции блока.

Кроме того, ЕС впервые предложил применить свой инструмент противодействия обходу санкций, который предусматривает запрет экспорта станков и определенного радиооборудования в Кыргызстан. Однако Германия обеспокоена тем, что это может повлиять на двусторонние отношения со страной. Один из вариантов - введение квот на основе данных о торговле за довоенный период вместо полного запрета, добавили источники.

Представитель правительства Германии отказался от комментариев, сославшись на заявления, сделанные в понедельник. "Мы конфиденциально координируем эти вопросы в рамках европейских соглашений в рамках санкций ЕС", - заявил журналистам представитель Министерства иностранных дел страны Йозеф Хинтерзехер.

Новое предложение по санкциям также включает экспортные ограничения на сумму более 360 миллионов евро (429 миллионов долларов) на такие товары, как резина и химикаты, а также запреты на импорт на сумму более полумиллиарда евро, в том числе на ряд металлов, и квоту на импорт аммиака.

Для принятия санкций ЕС требуется одобрение всех государств-членов, и они могут измениться до момента принятия. Блок стремится завершить разработку пакета до конца февраля.

Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада06.02.26, 18:55 • 41018 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
G7
Bloomberg L.P.
Кыргызстан
Европейский Союз
Мальта
Греция
Германия
Китай
Украина