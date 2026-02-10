Греция и Мальта блокируют предложение ЕС о замене потолка цен на российскую нефть - Bloomberg

Греция и Мальта стали главным препятствием на пути реализации предложения ЕС по замене потолка цены на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки этого топлива, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам источников, знакомых с ситуацией, на встрече послов ЕС в понедельник, где был представлен последний пакет санкций блока, две южноевропейские страны выразили обеспокоенность по поводу этого шага.

Они выразили опасения, что это изменение может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители, сообщили источники.

Обе страны также запросили разъяснения относительно предложений по введению санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и по усилению контроля за продавцами судов, чтобы сократить количество судов, попадающих в состав московского флота, добавили источники.

Представитель греческого правительства отказался от комментариев. Нестор Лайвьера, представитель правительства Мальты в Брюсселе, заявил, что страна "ведет технические дискуссии, чтобы гарантировать, что конечный результат будет осуществимым".

На прошлой неделе Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила заменить потолок цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки нефти.

Это предложение, которое затронет страховые и транспортные компании, отражает неспособность потолка цен существенно сократить доходы Москвы от нефти. Это центральный элемент 20-го пакета санкций ЕС, направленного против Москвы за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Принятие этой меры будет обусловлено поддержкой стран "Группы семи", которые совместно ввели потолок цен в конце 2022 года.

По словам источников, позиция США по этому изменению неясна. Ранее ЕС уже вводил запрет на многие услуги до введения цен.

Кроме того, по словам источников, ЕС рассматривает возможность отмены санкций в отношении двух китайских банков после получения от Пекина обещаний относительно поддержки войны России против Украины.

ЕС ввел санкции против двух банков, Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, в августе прошлого года. Этот шаг побудил Пекин принять меры против двух небольших банков ЕС.

По словам некоторых источников, Китай остается главным помощником России в военное время, поставляя Москве основную часть критически важных материалов, необходимых для производства оружия.

Последний пакет мер ЕС включает предложения по введению санкций против нескольких компаний в Китае и других странах, которые, как утверждается, поставляют ключевые компоненты для российской военной машины. Он также направлен против операторов криптовалют и небольшого количества банков в Центральной Азии и Лаосе, которые, по утверждению ЕС, помогают Москве обходить санкции блока.

Кроме того, ЕС впервые предложил применить свой инструмент противодействия обходу санкций, который предусматривает запрет экспорта станков и определенного радиооборудования в Кыргызстан. Однако Германия обеспокоена тем, что это может повлиять на двусторонние отношения со страной. Один из вариантов - введение квот на основе данных о торговле за довоенный период вместо полного запрета, добавили источники.

Представитель правительства Германии отказался от комментариев, сославшись на заявления, сделанные в понедельник. "Мы конфиденциально координируем эти вопросы в рамках европейских соглашений в рамках санкций ЕС", - заявил журналистам представитель Министерства иностранных дел страны Йозеф Хинтерзехер.

Новое предложение по санкциям также включает экспортные ограничения на сумму более 360 миллионов евро (429 миллионов долларов) на такие товары, как резина и химикаты, а также запреты на импорт на сумму более полумиллиарда евро, в том числе на ряд металлов, и квоту на импорт аммиака.

Для принятия санкций ЕС требуется одобрение всех государств-членов, и они могут измениться до момента принятия. Блок стремится завершить разработку пакета до конца февраля.

