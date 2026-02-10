Греція та Мальта блокують пропозицію ЄС щодо заміни стелі цін на російську нафту - Bloomberg

Греція та Мальта стали головною перешкодою на шляху реалізації пропозиції ЄС щодо заміни стелі ціни на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування цього палива, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із ситуацією, на зустрічі послів ЄС у понеділок, де було представлено останній пакет санкцій блоку, дві південноєвропейські країни висловили стурбованість щодо цього кроку.

Вони висловили побоювання, що ця зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь та ціни на енергоносії, повідомили джерела.

Обидві країни також зробили запит на роз'яснення стосовно пропозицій щодо введення санкцій проти іноземних портів за перевалку російської нафти та про посилення контролю за продавцями суден, щоб скоротити кількість суден, що потрапляють до складу московського флоту, додали джерела.

ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ

Представник грецького уряду відмовився від коментарів. Нестор Лайв'єра, представник уряду Мальти у Брюсселі, заявив, що країна "веде технічні дискусії, щоб гарантувати, що кінцевий результат буде здійсненним".

Минулого тижня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала замінити стелю цін на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування нафти.

Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф

Ця пропозиція, яка торкнеться страхових і транспортних компаній, відображає нездатність стелі цін істотно скоротити доходи москви від нафти. Це центральний елемент 20-го пакету санкцій ЄС, спрямованого проти москви за повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Вжиття цього заходу буде зумовлене підтримкою країн "Групи семи", які спільно запровадили стелю цін наприкінці 2022 року.

За словами джерел, позиція США щодо цієї зміни незрозуміла. Раніше ЄС уже вводив заборону на багато послуг до запровадження цін.

Окрім того, за словами джерел, ЄС розглядає можливість скасування санкцій щодо двох китайських банків після отримання від Пекіна обіцянок стосовно підтримки війни росії проти України.

ЄС ввів санкції проти двох банків, Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, у серпні минулого року. Цей крок спонукав Пекін вжити заходів проти двох невеликих банків ЄС.

За словами деяких джерел, Китай залишається головним помічником росії у воєнний час, постачаючи москві основну частину критично важливих матеріалів, необхідних виробництва зброї.

Останній пакет заходів ЄС включає пропозиції щодо запровадження санкцій проти кількох компаній у Китаї та інших країнах, які, як стверджується, постачають ключові компоненти для російської воєнної машини. Він також спрямований проти операторів криптовалют та невеликої кількості банків у Центральній Азії та Лаосі, які, за твердженням ЄС, допомагають москві обходити санкції блоку.

Окрім того, ЄС вперше запропонував застосувати свій інструмент протидії обходу санкцій, який передбачає заборону експорту верстатів та певного радіообладнання до Киргизстану. Однак Німеччина занепокоєна тим, що це може вплинути на двосторонні відносини з країною. Один із варіантів - запровадження квот на основі даних про торгівлю за довоєнний період замість повної заборони, додали джерела.

Представник уряду Німеччини відмовився від коментарів, пославшись на заяви, зроблені у понеділок. "Ми конфіденційно координуємо ці питання в межах європейських угод у межах санкцій ЄС", - заявив журналістам представник Міністерства закордонних справ країни Йозеф Хінтерзехер.

Нова пропозиція щодо санкцій також включає експортні обмеження на суму понад 360 мільйонів євро (429 мільйонів доларів) на такі товари, як гума та хімікати, а також заборони на імпорт на суму понад півмільярда євро, у тому числі на низку металів, та квоту на імпорт аміаку.

Для ухвалення санкцій ЄС потрібне схвалення всіх держав-членів, і вони можуть змінитися до моменту ухвалення. Блок прагне завершити розробку пакета до кінця лютого.

Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу