12:47 • 948 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 1276 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 3922 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 11336 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 23291 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 32545 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 29656 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27189 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 22730 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19957 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
12:23 • 3922 перегляди
Греція та Мальта блокують пропозицію ЄС щодо заміни стелі цін на російську нафту - Bloomberg

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Греція та Мальта висловили занепокоєння щодо пропозиції ЄС замінити стелю цін на російську нафту забороною на послуги. Вони побоюються впливу на судноплавну галузь та ціни на енергоносії.

Греція та Мальта блокують пропозицію ЄС щодо заміни стелі цін на російську нафту - Bloomberg

Греція та Мальта стали головною перешкодою на шляху реалізації пропозиції ЄС щодо заміни стелі ціни на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування цього палива, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із ситуацією, на зустрічі послів ЄС у понеділок, де було представлено останній пакет санкцій блоку, дві південноєвропейські країни висловили стурбованість щодо цього кроку.

Вони висловили побоювання, що ця зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь та ціни на енергоносії, повідомили джерела.

Обидві країни також зробили запит на роз'яснення стосовно пропозицій щодо введення санкцій проти іноземних портів за перевалку російської нафти та про посилення контролю за продавцями суден, щоб скоротити кількість суден, що потрапляють до складу московського флоту, додали джерела.

ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ09.02.26, 22:00 • 32547 переглядiв

Представник грецького уряду відмовився від коментарів. Нестор Лайв'єра, представник уряду Мальти у Брюсселі, заявив, що країна "веде технічні дискусії, щоб гарантувати, що кінцевий результат буде здійсненним".

Минулого тижня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, запропонувала замінити стелю цін на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування нафти.

Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф06.02.26, 16:54 • 39741 перегляд

Ця пропозиція, яка торкнеться страхових і транспортних компаній, відображає нездатність стелі цін істотно скоротити доходи москви від нафти. Це центральний елемент 20-го пакету санкцій ЄС, спрямованого проти москви за повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Вжиття цього заходу буде зумовлене підтримкою країн "Групи семи", які спільно запровадили стелю цін наприкінці 2022 року.

За словами джерел, позиція США щодо цієї зміни незрозуміла. Раніше ЄС уже вводив заборону на багато послуг до запровадження цін.

Окрім того, за словами джерел, ЄС розглядає можливість скасування санкцій щодо двох китайських банків після отримання від Пекіна обіцянок стосовно підтримки війни росії проти України.

ЄС ввів санкції проти двох банків, Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, у серпні минулого року. Цей крок спонукав Пекін вжити заходів проти двох невеликих банків ЄС.

За словами деяких джерел, Китай залишається головним помічником росії у воєнний час, постачаючи москві основну частину критично важливих матеріалів, необхідних виробництва зброї.

Останній пакет заходів ЄС включає пропозиції щодо запровадження санкцій проти кількох компаній у Китаї та інших країнах, які, як стверджується, постачають ключові компоненти для російської воєнної машини. Він також спрямований проти операторів криптовалют та невеликої кількості банків у Центральній Азії та Лаосі, які, за твердженням ЄС, допомагають москві обходити санкції блоку.

Окрім того, ЄС вперше запропонував застосувати свій інструмент протидії обходу санкцій, який передбачає заборону експорту верстатів та певного радіообладнання до Киргизстану. Однак Німеччина занепокоєна тим, що це може вплинути на двосторонні відносини з країною. Один із варіантів - запровадження квот на основі даних про торгівлю за довоєнний період замість повної заборони, додали джерела.

Представник уряду Німеччини відмовився від коментарів, пославшись на заяви, зроблені у понеділок. "Ми конфіденційно координуємо ці питання в межах європейських угод у межах санкцій ЄС", - заявив журналістам представник Міністерства закордонних справ країни Йозеф Хінтерзехер.

Нова пропозиція щодо санкцій також включає експортні обмеження на суму понад 360 мільйонів євро (429 мільйонів доларів) на такі товари, як гума та хімікати, а також заборони на імпорт на суму понад півмільярда євро, у тому числі на низку металів, та квоту на імпорт аміаку.

Для ухвалення санкцій ЄС потрібне схвалення всіх держав-членів, і вони можуть змінитися до моменту ухвалення. Блок прагне завершити розробку пакета до кінця лютого.

Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу06.02.26, 18:55 • 41018 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
G7
Bloomberg
Киргизстан
Європейський Союз
Мальта
Греція
Німеччина
Китай
Україна