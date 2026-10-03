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В рф на военных манёврах отработали захват территорий и создание "зоны безопасности" за пределами страны

Киев • УНН

 • 2020 просмотра

россия и союзники провели учения с захватом территорий и созданием зоны безопасности за пределами страны. Участие приняли 47 тысяч военнослужащих.

В рф на военных манёврах отработали захват территорий и создание "зоны безопасности" за пределами страны

россия в рамках военных учений "Центр-2026", которые проводит в том числе с участием Китая, отработала "создание безопасной зоны" на территории соседнего государства. Об этом сообщает "Важные истории", пишет УНН.

Детали

К учениям рф привлекли меньше подразделений, чем ранее. Учения проходят с 28 октября по 3 октября. В них участвуют 47 тыс. человек и 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов, 77 кораблей и судов. Шесть стран — беларусь, Китай, Киргизстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан — направили свои воинские контингенты, Казахстан и Конго присутствуют в качестве оперативных групп.

К учениям привлекли подразделения, которые не участвуют в войне в Украине, отметили в кремле. Вероятно, поэтому в них участвует значительно меньше военнослужащих, чем в предыдущие разы, отмечает издание.

До этого аналогичные учения проходили в 2019 и 2015 годах, в них участвовали 128 тыс. и 95 тыс. военнослужащих соответственно.

"В рамках учений отработали не только отражение удара, но и захват чужих территорий", пишет издание.

"Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии", — заявил глава кремля владимир путин, который, по данным кремля, посетил учения.

Все задачи решаются с учетом опыта ведения войны в Украине, подчеркнул он.

Официально во время учений отрабатывают отражение агрессии на центральноазиатском направлении и обеспечение безопасности в Каспийском регионе, пишет издание.

При этом заместитель министра обороны россии юнус-бек евкуров, докладывая путину о ходе учений, сообщил, что войска не только отрабатывают отражение удара, но и "создание безопасной зоны на сопредельных территориях".

"Коалиционная группировка войск отражает главный удар на южно-уральском направлении, восстановила положение, ведет уже со 2 октября наступательные действия по освобождению захваченной территории и созданию зоны безопасности на сопредельной территории", — рассказал он.

Учения, отмечает издание, проходят на фоне беспрецедентного ухудшения отношений россии и стран Европы. На этой неделе стало известно, что россия направила в НАТО неформальный меморандум, в котором угрожала применить ядерное оружие, если альянс попытается устроить блокаду Калининградской области.

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"Это первый случай со времен холодной войны, когда россия угрожает нам таким образом. Поэтому это серьезно", — сказал высокопоставленный источник Reuters в минобороны одной из европейских стран.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что учения являются плановыми и не связаны с вызовами у российских границ.

РФ планирует гибридные операции на территории ЕС и НАТО — в ГУР назвали вероятные цели и предупредили партнеров02.10.26, 15:27 • 23826 просмотров

Юлия Шрамко

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