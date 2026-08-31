Си Цзиньпин и путин встретились в Кыргызстане на полях саммита ШОС

Российский диктатор владимир путин в понедельник встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Бишкеке, куда они прибыли для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Anadolu Agency, пишет УНН.

Детали

путин и Си Цзиньпин прибыли в Кыргызстан для участия в саммите ШОС, основные официальные мероприятия которого начнутся во вторник. Встреча с китайским лидером стала первой в серии двусторонних переговоров путина с зарубежными лидерами на полях саммита.

Отмечается, что россия готова работать с Китаем над тем, чтобы сделать безвизовый режим между двумя странами постоянным.

"Мы готовы совместно работать над тем, чтобы сделать безвизовый режим постоянным, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным", -сказал путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

россия ввела взаимный безвизовый режим для граждан Китая в декабре 2025 года, разрешив им находиться в России до 30 дней без визы до 14 сентября 2026 года. Китай ранее ввел аналогичный режим для граждан россии.

Позже две страны договорились продлить безвизовый режим для своих граждан до конца 2027 года.

Диктатор рф заявил, что безвизовый режим способствовал увеличению количества поездок между двумя странами: в первой половине 2026 года туристические поездки выросли на 43%.

Посол Китая в россии Чжан Ханьхуэй ранее сообщал, что количество китайских туристов в рф выросло почти на 50% в первом квартале 2026 года после введения безвизового режима.

Стремление сделать безвизовый режим постоянным возникло на фоне попыток москвы и Пекина углубить контакты между людьми и экономические связи. Туризм является частью более широкого двустороннего сотрудничества.

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