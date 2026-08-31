Си Цзиньпин и путин встретились в Кыргызстане на полях саммита ШОС

$44.550.0151.880.02
ukenru
13:35 • 11181 просмотра
В районном отделе полиции в Ровненской области прогремел взрыв: один правоохранитель погиб, ещё трое — ранены
13:11 • 12235 просмотра
Продолжительные воздушные тревоги: правительство готовит новые правила для транспорта, бизнеса и комендантского часа
Эксклюзив
12:59 • 12058 просмотра
В Раде рассматривают голосование "через приложение" в укрытии во время тревог
12:48 • 15790 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы
11:20 • 14950 просмотра
Тим Кук покидает должность CEO Apple: что изменилось за 15 лет и кто его заменитPhoto
10:22 • 16920 просмотра
В Киевской области после утреннего удара рф тушат пожары на складах - в ГСЧС показали, что сейчас на местеPhoto
09:37 • 15409 просмотра
В Киеве школы на фоне затяжных тревог начнут учебный год в смешанном формате
09:28 • 16062 просмотра
После наводнения в Непале до сих пор разыскивают 56 пропавших украинцев - МИД
Эксклюзив
31 августа, 09:11 • 25016 просмотра
Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex
Эксклюзив
31 августа, 08:37 • 25702 просмотра
БЭБ не смогло объяснить, почему считает авиализинг роялти, и прикрылось тайной следствия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
1.9м/с
42%
750мм
Популярные новости
Последний день лета принесёт до 30° тепла и преимущественно сухую погодуPhoto31 августа, 05:22 • 4864 просмотра
Украинским детям за границей изменили правила консульского учета31 августа, 06:49 • 10608 просмотра
FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по рф, но решение должен принять Белый дом31 августа, 07:26 • 4928 просмотра
"Они меня повесят": путин боится за свою жизнь и планирует отправить на пушечное мясо еще 300-400 тысяч россиян - СМИ31 августа, 08:44 • 12618 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto12:27 • 16996 просмотра
публикации
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы12:48 • 15776 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto12:27 • 17052 просмотра
Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex
Эксклюзив
31 августа, 09:11 • 25009 просмотра
БЭБ не смогло объяснить, почему считает авиализинг роялти, и прикрылось тайной следствия
Эксклюзив
31 августа, 08:37 • 25697 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 125505 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Михаил Федоров
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Китай
Соединённые Штаты
Иран
Реклама
УНН Lite
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31 августа, 00:06 • 25791 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto30 августа, 22:06 • 25932 просмотра
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 49271 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 48372 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 66018 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Фокс Ньюс

Си Цзиньпин и путин встретились в Кыргызстане на полях саммита ШОС

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

путин и Си Цзиньпин встретились в Кыргызстане перед саммитом ШОС. Москва стремится сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.

Си Цзиньпин и путин встретились в Кыргызстане на полях саммита ШОС

Российский диктатор владимир путин в понедельник встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Бишкеке, куда они прибыли для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Anadolu Agency, пишет УНН.

Детали

путин и Си Цзиньпин прибыли в Кыргызстан для участия в саммите ШОС, основные официальные мероприятия которого начнутся во вторник. Встреча с китайским лидером стала первой в серии двусторонних переговоров путина с зарубежными лидерами на полях саммита.

Отмечается, что россия готова работать с Китаем над тем, чтобы сделать безвизовый режим между двумя странами постоянным.

"Мы готовы совместно работать над тем, чтобы сделать безвизовый режим постоянным, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным", -сказал путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

россия ввела взаимный безвизовый режим для граждан Китая в декабре 2025 года, разрешив им находиться в России до 30 дней без визы до 14 сентября 2026 года. Китай ранее ввел аналогичный режим для граждан россии.

Позже две страны договорились продлить безвизовый режим для своих граждан до конца 2027 года.

Диктатор рф заявил, что безвизовый режим способствовал увеличению количества поездок между двумя странами: в первой половине 2026 года туристические поездки выросли на 43%.

Посол Китая в россии Чжан Ханьхуэй ранее сообщал, что количество китайских туристов в рф выросло почти на 50% в первом квартале 2026 года после введения безвизового режима.

Стремление сделать безвизовый режим постоянным возникло на фоне попыток москвы и Пекина углубить контакты между людьми и экономические связи. Туризм является частью более широкого двустороннего сотрудничества.

путин, главы Китая и Ирана соберутся на саммит в Киргизстане29.08.26, 11:00 • 7154 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Владимир Путин
Кыргызстан
Си Цзиньпин
Китай