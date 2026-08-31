Сі Цзіньпін і путін зустрілися у Киргизстані на полях саміту ШОС

Російський диктатор володимир путін у понеділок зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Бішкеку, де вони прибули для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва. Про це повідомляє Anadolu Agency, пише УНН.

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путін та Сі Цзіньпін прибули до Киргизстану для участі в саміті ШОС, основні офіційні заходи якого розпочнуться у вівторок. Зустріч із китайським лідером стала першою в серії двосторонніх переговорів путіна із закордонними лідерами на полях саміту.

Зазначається, що росія готова працювати з Китаєм над тим, щоб зробити безвізовий режим між двома країнами постійним.

"Ми готові спільно працювати над тим, щоб зробити безвізовий режим постійним, якщо китайська сторона вважатиме це можливим і корисним", -сказав путін під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку.

росія запровадила взаємний безвізовий режим для громадян Китаю в грудні 2025 року, дозволивши їм перебувати в Росії до 30 днів без візи до 14 вересня 2026 року. Китай раніше запровадив аналогічний режим для громадян росії.

Згодом дві країни домовилися продовжити безвізовий режим для своїх громадян до кінця 2027 року.

Диктатор рф заявив, що безвізовий режим сприяв збільшенню кількості поїздок між двома країнами: у першій половині 2026 року туристичні поїздки зросли на 43%.

Посол Китаю в росії Чжан Ханьхуей раніше повідомляв, що кількість китайських туристів у рф зросла майже на 50% у першому кварталі 2026 року після запровадження безвізового режиму.

Прагнення зробити безвізовий режим постійним виникло на тлі намагань москви та Пекіна поглибити контакти між людьми та економічні зв’язки. Туризм є частиною ширшої двосторонньої співпраці.

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