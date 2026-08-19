Банки Казахстана, белоруссии, Киргизии и Армении в течение лета синхронно повысили цену за прием российских наличных. Как сообщили в Службе внешней разведки, комиссии за внесение и обмен рублей в некоторых учреждениях достигли 15–20%, что фактически обесценивает операцию для клиента и делает рубль неликвидным активом даже в государствах, которые москва привыкла считать своим финансовым тылом, передает УНН.

Детали

В разведке отмечают, что внутри рф усиливается контроль за наличным обращением, и владельцы рублевой массы пытаются вывести ее за границу, чтобы зачислить на счета и конвертировать во что-то более стабильное. Поток наличных растет, а спроса на них в соседних странах нет: местный бизнес и население не спешат рассчитываться рублями, и банки остаются с мертвым грузом валюты, которую дорого хранить, перевозить и возвращать обратно в рф. Заградительные тарифы — это способ покрыть расходы и одновременно отбить желание нести рубли в кассу.

Для кремля последствия этого процесса неприятны при любом сценарии. Ликвидность рубля на внешних рынках падает: при таких комиссиях выгоднее вообще не иметь дела с рублевой наличностью. Банки ЕАЭС все меньше заинтересованы накапливать валюту, которую затем сложно разместить, а это ускоряет переход расчетов на национальные денежные единицы и юань. Для российского бизнеса и граждан, которые до сих пор полагались на прямые банковские операции, путь усложняется: приходится обращаться к посредникам и внебанковскому обмену, платить за многоступенчатую конвертацию и мириться с непрозрачностью и риском потерять деньги на каждом этапе - говорится в сообщении.

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В разведке добавили, что ситуация вряд ли исправится сама собой. Пока приток рублевой наличности не уменьшается, тарифы будут распространяться на новые банки и новые типы операций, и показательно, что к этому уже подключаются даже дочерние структуры российских государственных банков. Это означает, что избыток наличности у них — не частная аномалия, а системная проблема, с которой финансовые учреждения не знают, что делать. кремль, вероятнее всего, ответит попыткой перевести расчеты в безналичную и цифровую плоскость, но без восстановления реального спроса на рубль за рубежом это лишь косметика. Пространство, которое москва годами выстраивала под рубль в рамках ЕАЭС, сжимается, а вместе с ним слабеет и финансовый рычаг, которым кремль привык удерживать соседей.

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