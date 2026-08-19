Рубль стає токсичним активом навіть для союзників кремля - банки чотирьох країн підняли комісії за російську готівку

Банки Казахстану, білорусі, Киргизстану та Вірменії протягом літа синхронно підняли ціну на прийом російської готівки. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, комісії за внесення й обмін рублів у частині установ сягнули 15–20%, що фактично знецінює операцію для клієнта і робить рубль неліквідним активом навіть у державах, які москва звикла вважати своїм фінансовим тилом, передає УНН.

У розвідці відзначають, що всередині рф посилюється контроль за готівковим обігом, і власники рублевої маси намагаються вивести її за кордон, щоб зарахувати на рахунки та конвертувати у щось стабільніше. Потік готівки зростає, а попиту на неї в сусідніх країнах немає: місцевий бізнес і населення не поспішають розраховуватися рублями, і банки залишаються з мертвим вантажем валюти, яку дорого зберігати, перевозити й повертати назад на рф. Загороджувальні тарифи це спосіб покрити витрати і одночасно відбити бажання нести рублі до каси.

Для кремля наслідки цього процесу неприємні за будь-якого сценарію. Ліквідність рубля на зовнішніх ринках падає: за таких комісій вигідніше взагалі не мати справи з рублевою готівкою. Банки ЄАЕС усе менше зацікавлені накопичувати валюту, яку потім важко розмістити, а це прискорює перехід розрахунків на національні грошові одиниці і юань. Для російського бізнесу та громадян, які досі покладалися на прямі банківські операції, шлях ускладнюється: доводиться йти до посередників і позабанківського обміну, платити за багатоступеневу конвертацію і миритися з непрозорістю та ризиком втратити гроші на кожному етапі