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Рубль стає токсичним активом навіть для союзників кремля - банки чотирьох країн підняли комісії за російську готівку

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Банки чотирьох країн підняли комісії за російську готівку до 15–20%. Надлишок рублів стискає фінансовий вплив москви.

Рубль стає токсичним активом навіть для союзників кремля - банки чотирьох країн підняли комісії за російську готівку

Банки Казахстану, білорусі, Киргизстану та Вірменії протягом літа синхронно підняли ціну на прийом російської готівки. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, комісії за внесення й обмін рублів у частині установ сягнули 15–20%, що фактично знецінює операцію для клієнта і робить рубль неліквідним активом навіть у державах, які москва звикла вважати своїм фінансовим тилом, передає УНН.

Деталі

У розвідці відзначають, що всередині рф посилюється контроль за готівковим обігом, і власники рублевої маси намагаються вивести її за кордон, щоб зарахувати на рахунки та конвертувати у щось стабільніше. Потік готівки зростає, а попиту на неї в сусідніх країнах немає: місцевий бізнес і населення не поспішають розраховуватися рублями, і банки залишаються з мертвим вантажем валюти, яку дорого зберігати, перевозити й повертати назад на рф. Загороджувальні тарифи це спосіб покрити витрати і одночасно відбити бажання нести рублі до каси.

Для кремля наслідки цього процесу неприємні за будь-якого сценарію. Ліквідність рубля на зовнішніх ринках падає: за таких комісій вигідніше взагалі не мати справи з рублевою готівкою. Банки ЄАЕС усе менше зацікавлені накопичувати валюту, яку потім важко розмістити, а це прискорює перехід розрахунків на національні грошові одиниці і юань. Для російського бізнесу та громадян, які досі покладалися на прямі банківські операції, шлях ускладнюється: доводиться йти до посередників і позабанківського обміну, платити за багатоступеневу конвертацію і миритися з непрозорістю та ризиком втратити гроші на кожному етапі 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці заявили, що росія форсує створення "тіньового флоту" СПГ13.08.26, 15:52 • 5148 переглядiв

У розвідці додали, що ситуація навряд чи виправиться сама собою. Поки приплив рублевої готівки не спадає, тарифи поширюватимуться на нові банки й нові типи операцій, і показово, що до цього вже долучаються навіть дочірні структури російських державних банків. Це означає, що надлишок готівки в них не приватна аномалія, а системна проблема, з якою фінансові установи не знають, що робити. кремль, найімовірніше, відповість спробою штовхнути розрахунки в безготівкову і цифрову площину, але без відновлення реального попиту на рубль за кордоном це лише косметика. Простір, який москва роками вибудовувала під рубль у межах ЄАЕС, стискається, а разом з ним слабшає і фінансовий важіль, яким кремль звик тримати сусідів.

рф перевозять нафту та крадене зерно на 26 кораблях - розвідка оприлюднила дані14.08.26, 16:44 • 8342 перегляди

Антоніна Туманова

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