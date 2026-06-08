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ЕС исключил авиакомпании Киргизии из "черного списка"

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

Европейская комиссия исключила всех авиаперевозчиков Кыргызстана из черного списка. Страна находилась под запретом на полеты в ЕС с 2006 года.

ЕС исключил авиакомпании Киргизии из "черного списка"

Европейский Союз исключил все авиакомпании Кыргызстана из списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в страны ЕС. Страна находилась в так называемом "черном списке" с 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передает УНН.

В сообщении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии отмечается, что все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из Списка авиакомпаний, на которые распространялся запрет на полеты в Европейский Союз.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Комитета ЕС по безопасности полетов, которое состоялось 19–21 мая 2026 года. В ближайшее время оно будет оформлено отдельным регламентом Европейской комиссии.

Кыргызстан находился в "черном списке" ЕС с 2006 года из-за замечаний к системе контроля за безопасностью полетов и деятельности гражданской авиации.

В Бишкеке заявили, что в последние годы в стране проводилась масштабная реформа авиационной отрасли, направленная на усиление государственного надзора за безопасностью полетов и приведение национальной системы в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в частности результаты технических консультаций, оценочного визита в марте 2026 года и успешных слушаний в Брюсселе", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Еврокомиссия продолжит техническое сотрудничество с кыргызской стороной для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего повышения уровня безопасности полетов.

Импорт дизеля и авиатоплива в Европу упал до одного из самых низких уровней за последнее десятилетие – Bloomberg08.06.26, 18:58 • 2404 просмотра

Андрей Тимощенков

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