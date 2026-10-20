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"Выход путина из изоляции уже начался" - Зеленский о возможном саммите рф с США и Китаем без Украины

Киев • УНН

 • 3120 просмотра

путин, по сообщениям, предложил встречу с Трампом и Си без Украины. Зеленский заявил, что Киев хочет консультаций, если Украина будет на повестке дня.

"Выход путина из изоляции уже начался" - Зеленский о возможном саммите рф с США и Китаем без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о предложении главы кремля владимира путина провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином, на котором ожидается обсуждение вопроса войны рф против Украины. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

"Я хотел бы понять, чтобы избежать дальнейших сюрпризов. Вопрос не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход путина из изоляции уже начался. Это не будет первым шагом. Однако, если Украина будет в повестке дня, мы хотели бы, чтобы с Украиной проконсультировались. Я не могу комментировать остальное: я не знаю, что они будут обсуждать", — отметил Зеленский в ответ на вопрос о том, что "путин предлагает встречу с Трампом и Си без Украины", и беспокоит ли его, "что они решат ваше будущее без вас".

Дополнение

WSJ ранее сообщила, что глава кремля владимир путин предлагает провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином для обсуждения соглашения по поводу войны рф против Украины. 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что трехсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США может побудить путина продолжать войну против Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал сообщения о возможной встрече президента США Дональда Трампа, главы кремля владимира путина и главы Китая Си Цзиньпина, указав, что "были разговоры о встрече", но он не знает, "была ли она окончательно согласована".

После этого Трамп, комментируя сообщения о саммите, заявил, по данным Reuters, что он открыт к трехсторонним переговорам с Си и путиным уже в следующем месяце.

"Мы бы обсудили ядерное оружие и денуклеаризацию, — сказал Трамп журналистам возле Белого дома. — Если президент Си этого хочет, я бы обсудил. Я уверен, что мы поговорили бы и о других вещах, таких как торговля".

В Европейском Союзе заявили, что знают о сообщениях о предложении кремля по поводу возможного саммита главы кремля владимира путина, президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. 

Юлия Шрамко

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Украина