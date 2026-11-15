Китай використає зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і путіним для демонстрації глобального лідерства

Китай планує використати тристоронню зустріч у Шеньчжені для демонстрації свого глобального лідерства. Про це повідомив екскерівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Китай використає саміт у Шеньчжені і неформального характеру зустрічі Сі з путіним і Трампом як демонстрацію глобального лідерства

За його словами, найбільше ця зустріч потрібна саме Трампу і путіну.

Ніякого поділу Європи, другої Ялти чи ще чогось там досягнуто не буде. По Україні взагалі не буде ніяких серйозних тем. Китай продовжить чекати на березі річки, поки тіла ворогів понесе течія