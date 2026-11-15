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Китай використає зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і путіним для демонстрації глобального лідерства

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Андрій Коваленко вважає, що Китай використає саміт АТЕС для демонстрації глобального лідерства. Україну, ймовірно, не обговорюватимуть.

Китай використає зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і путіним для демонстрації глобального лідерства

Китай планує використати тристоронню зустріч у Шеньчжені для демонстрації свого глобального лідерства. Про це повідомив екскерівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Китай використає саміт у Шеньчжені і неформального характеру зустрічі Сі з путіним і Трампом як демонстрацію глобального лідерства

- заявив Коваленко.

За його словами, найбільше ця зустріч потрібна саме Трампу і путіну.

Ніякого поділу Європи, другої Ялти чи ще чогось там досягнуто не буде. По Україні взагалі не буде ніяких серйозних тем. Китай продовжить чекати на березі річки, поки тіла ворогів понесе течія

- додав Андрій Коваленко.

Нагадаємо

Трамп, путін і Сі зустрінуться на саміті АТЕС 19 листопада. Війну в Україні, як очікується, не обговорюватимуть, натомість говоритимуть про ядерну зброю та Іран.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
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Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європа
Сі Цзіньпін
Китай
Україна
Іран