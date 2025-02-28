Трамп розкритикував військовий одяг Зеленського під час візиту до Білого дому - ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп був незадоволений тим, що Зеленський прибув до Білого дому у військовому одязі замість костюма. Після напруженої суперечки в Овальному кабінеті Зеленський достроково залишив зустріч.
Президент США Дональд Трамп розізлився на лідера України Володимира Зеленського, бо той приїхав у Білий дім не в костюмі, а у військовому одязі. Про це пише Axios, передає УНН.
"Одним невеликим, але не менш важливим фактором , який дратував Трампа, був той факт, що Зеленський не носив костюм", - пише Axios із посиланням на обізнані джерела.
Зеленський прибув до Білого дому в більш офіційному чорному вбранні з національним символом України, але без костюма.
"Він сьогодні весь одягнений", — зауважив Трамп, потиснувши руку Зеленському біля входу в Західне крило.
Як зазначається, радники Трампа неодноразово казали команді Зеленського, що для президента України було б більш шанобливо відмовитися від військового одягу під час відвідування Білого дому.
Нагадаємо
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.
Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".