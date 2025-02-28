Трамп раскритиковал военную одежду Зеленского во время визита в Белый дом - СМИ

Президент США Дональд Трамп разозлился на лидера Украины Владимира Зеленского, потому что тот приехал в Белый дом не в костюме, а в военной одежде. Об этом пишет Axios, передает УНН.

«Одним небольшим, но не менее важным фактором , который раздражал Трампа, был тот факт, что Зеленский не носил костюм», - пишет Axios с ссылкой на осведомленные источники.

Зеленский прибыл в Белый дом в более официальном черном наряде с национальным символом Украины, но без костюма.

«Он сегодня весь одет», - заметил Трамп, пожав руку Зеленскому у входа в Западное крыло.

Как отмечается, советники Трампа неоднократно говорили команде Зеленского, что для президента Украины было бы более уважительно отказаться от военной одежды во время посещения Белого дома.

Напомним,

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, «и мы работаем именно для этого».