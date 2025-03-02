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Макрон не допускає відправлення європейських військових в Україну найближчим часом - Le Figaro

Київ • УНН

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Президент Франції заявив, що найближчим часом європейські військові не будуть направлені в Україну. Макрон з прем'єром Британії пропонують місячне перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі.

Макрон не допускає відправлення європейських військових в Україну найближчим часом - Le Figaro

Найближчим часом європейські військові не будуть направлені в Україну. Про це в коментарі для Le Figaro заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, нині європейські лідери намагаються виробити ініціативи, які дозволили б протистояти ймовірним домовленостям Вашингтона і москви.

При цьому Макрон разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером пропонують місячне "перемир'я в повітрі, на морях і в енергетичній інфраструктурі".

"Найближчими тижнями європейських військ на українській землі не буде. Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти перемир’я з переговорами, які триватимуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортанням сил. Ми хочемо миру. Ми не хочемо цього за будь-яку ціну, без гарантій", - сказав Макрон.

Нагадаємо

Після словесної перепалки між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі глава Франції Емманюель Макрон виступив із заявою і підтримав Україну.

Макрон готовий обговорювати європейське ядерне стримування01.03.25, 00:46 • 33639 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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