Голова Європарламенту повідомила про візит до Києва
Київ • УНН
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про свій візит до Києва. Вона опублікувала фото на тлі потяга, що нагадує український.
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про візит до Києва, пише УНН.
Наступна зупинка: Київ
Голова Європарламенту супроводила своє повідомлення фото на тлі схожого на український потяга.
