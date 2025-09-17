Голова Європарламенту повідомила про візит до Києва

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 2624 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 38345 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 63583 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 36049 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 51736 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 72368 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 28971 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 54389 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37860 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17263 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
69%
749мм
Популярнi новини
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 18152 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 16006 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47 • 18254 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 22008 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 12066 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 38376 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 63623 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 32589 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 72393 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 54399 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Кіровоградська область
Кропивницький
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 17837 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 24408 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 55100 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 53579 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 58041 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
The Guardian
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор

Голова Європарламенту повідомила про візит до Києва

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про свій візит до Києва. Вона опублікувала фото на тлі потяга, що нагадує український.

Голова Європарламенту повідомила про візит до Києва

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про візит до Києва, пише УНН.

Наступна зупинка: Київ

- написала Мецола у X у середу вранці.

Голова Європарламенту супроводила своє повідомлення фото на тлі схожого на український потяга.

Трамп із Меланією прибули до резиденції посла США в Лондоні17.09.25, 01:57 • 2552 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Роберта Мецола
Європейський парламент
Київ