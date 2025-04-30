Китай зніме санкції із законодавців ЄС для розблокування торговельних переговорів - Politico

Китай зніме санкції з п'яти нинішніх та колишніх членів Європарламенту, які критикували порушення прав людини, що відкриє шлях для торгових переговорів між двома сторонами, з посиланням на високопоставленого представника Європарламенту повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомить цю новину лідерам політичних груп під час закритого засідання у середу, сказало джерело.

Минулого тижня представник Мецоли підтвердив, що переговори про зняття санкцій між Європарламентом та урядом Китаю перебувають "на завершальній стадії".

Зняття санкцій відбувається на тлі рішення президента США Дональда Трампа перевернути міжнародні торгові відносини, ввівши мита на імпорт, причому найкаральніші мита ляжуть на Китай. Невизначеність, що виникла, дала поштовх торговельним переговорам ЄС з країнами світу.

З того часу, як Китай запровадив санкції проти п'яти членів Європарламенту у 2021 році, Європарламент наклав неофіційне вето на Китай, зумовивши будь-який потенційний дипломатичний контакт зняттям санкцій Пекіном.

Законодавці Європейського парламенту не пом'якшили своєї критики Китаю, стверджуючи, що агресивна торговельна та промислова політика глави КНР Сі Цзіньпіна та порушення прав людини не повинні залишатися безкарними.

Доповнення

За останні місяці ЄС та Китай розширили контакти. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Сі у середині квітня, а комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович нещодавно провів обміни зі своїми китайськими колегами. На липень заплановано саміт ЄС-Китай на найвищому рівні.

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