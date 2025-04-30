Китай зніме санкції із законодавців ЄС для розблокування торговельних переговорів - Politico

$41.740.01
47.390.01
ukenru
З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива
Ексклюзив
06:47 • 1464 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 99521 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 116451 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 82697 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 109495 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 98533 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 82598 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
29 квітня, 09:35 • 76037 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 158943 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 157822 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1м/с
53%
752 мм
Популярнi новини

США на Радбезі ООН: Відповідальність за мир в Україні лежить на обох країнах

29 квітня, 23:47 • 11112 перегляди

Трамп підбив підсумки 100 днів президентства: основні тези

30 квітня, 00:21 • 29006 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

30 квітня, 00:32 • 18402 перегляди

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

04:52 • 10103 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

05:35 • 9804 перегляди
Публікації

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 8124 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 75315 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 99518 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 158942 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 157820 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 64666 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 81730 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 78732 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 184278 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 94711 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Китай зніме санкції із законодавців ЄС для розблокування торговельних переговорів - Politico

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Китай планує зняти санкції з п'яти членів Європарламенту, які критикували порушення прав людини. Це може відкрити шлях для торгових переговорів між двома сторонами.

Китай зніме санкції із законодавців ЄС для розблокування торговельних переговорів - Politico

Китай зніме санкції з п'яти нинішніх та колишніх членів Європарламенту, які критикували порушення прав людини, що відкриє шлях для торгових переговорів між двома сторонами, з посиланням на високопоставленого представника Європарламенту повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомить цю новину лідерам політичних груп під час закритого засідання у середу, сказало джерело.

Минулого тижня представник Мецоли підтвердив, що переговори про зняття санкцій між Європарламентом та урядом Китаю перебувають "на завершальній стадії".

Зняття санкцій відбувається на тлі рішення президента США Дональда Трампа перевернути міжнародні торгові відносини, ввівши мита на імпорт, причому найкаральніші мита ляжуть на Китай. Невизначеність, що виникла, дала поштовх торговельним переговорам ЄС з країнами світу.

З того часу, як Китай запровадив санкції проти п'яти членів Європарламенту у 2021 році, Європарламент наклав неофіційне вето на Китай, зумовивши будь-який потенційний дипломатичний контакт зняттям санкцій Пекіном.

Законодавці Європейського парламенту не пом'якшили своєї критики Китаю, стверджуючи, що агресивна торговельна та промислова політика глави КНР Сі Цзіньпіна та порушення прав людини не повинні залишатися безкарними.

Доповнення

За останні місяці ЄС та Китай розширили контакти. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Сі у середині квітня, а комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович нещодавно провів обміни зі своїми китайськими колегами. На липень заплановано саміт ЄС-Китай на найвищому рівні.

Лідери ЄС планують візит до Китаю для переговорів з Сі Цзіньпіном: яка причина11.04.25, 04:15 • 7917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Марош Шефчович
Педро Санчес
Роберта Метсола
Європейський парламент
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати
Brent
$62.57
Bitcoin
$94,900.90
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.88
Золото
$3,314.65
Ethereum
$1,803.26