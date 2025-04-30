Китай снимет санкции с законодателей ЕС для разблокировки торговых переговоров – Politico
Киев • УНН
Китай планирует снять санкции с пяти членов Европарламента, критиковавших нарушение прав человека. Это может открыть путь для торговых переговоров между двумя сторонами.
Китай снимет санкции с пяти нынешних и бывших членов Европарламента, которые критиковали нарушения прав человека, что откроет путь для торговых переговоров между двумя сторонами, со ссылкой на высокопоставленного представителя Европарламента сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщит эту новость лидерам политических групп во время закрытого заседания в среду, сказал источник.
На прошлой неделе представитель Метсолы подтвердил, что переговоры о снятии санкций между Европарламентом и правительством Китая находятся "на завершающей стадии".
Снятие санкций происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа перевернуть международные торговые отношения, введя пошлины на импорт, причем самые карательные пошлины лягут на Китай. Возникшая неопределенность дала толчок торговым переговорам ЕС со странами мира.
С тех пор, как Китай ввел санкции против пяти членов Европарламента в 2021 году, Европарламент наложил неофициальное вето на Китай, обусловив любой потенциальный дипломатический контакт снятием санкций Пекином.
Законодатели Европейского парламента не смягчили своей критики Китая, утверждая, что агрессивная торговая и промышленная политика главы КНР Си Цзиньпина и нарушения прав человека не должны оставаться безнаказанными.
Дополнение
За последние месяцы ЕС и Китай расширили контакты. Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Си в середине апреля, а комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович недавно провел обмены со своими китайскими коллегами. На июль запланирован саммит ЕС-Китай на самом высоком уровне.
Лидеры ЕС планируют визит в Китай для переговоров с Си Цзиньпином: какова причина11.04.25, 04:15 • 7917 просмотров