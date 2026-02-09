Європейський парламент проведе у середу прискорене голосування за надання Україні кредиту на 90 млрд євро

Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила про перенесення голосування щодо виділення макрофінансової допомоги Україні на найближчу середу. Рішення про прискорення процедури було прийняте для забезпечення безперебійного фінансування оборонних потреб Києва, оскільки затримка могла призвести до вичерпання ресурсів уже до квітня 2026 року. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Ключові політичні групи Європарламенту досягли консенсусу щодо негайного розгляду питання позики, яка підтримуватиметься довгостроковим бюджетом ЄС.

Між політичними групами є домовленість - підтвердила речниця Парламенту Дельфін Колар перед відкриттям пленарного засідання.

Правоцентристська Європейська народна партія, Соціалісти і демократи, а також ліберальна група "Оновити Європу" забезпечать необхідну більшість для ухвалення рішення, що дозволить Єврокомісії залучити кошти на міжнародному ринку боргу.

Зміна графіку пов'язана з критичною потребою України в готівкових коштах на тлі складних воєнних зусиль та мирних переговорів, що тривають за посередництва США. Попередньо голосування планували приурочити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії 24 лютого, проте ризик фінансового дефіциту змусив законодавців діяти оперативно.

Ухвалення позики у розмірі 90 мільярдів євро є стратегічним кроком, покликаним стабілізувати українську економіку та військову спроможність. Без цих коштів Україна могла опинитися у ситуації гострого браку фінансування, що, за оцінками аналітиків, мало б катастрофічні наслідки для ситуації на фронті.

Рішення про прискорене голосування також включає внесення змін до поточного бюджету ЄС. Це забезпечить юридичну базу для надання фінансових гарантій, необхідних для запозичень на зовнішніх ринках.

