20:00 • 2160 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 4908 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 6284 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 8586 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
16:18 • 12269 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 14734 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 26029 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 42303 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42053 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 57257 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
Европейский парламент проведет в среду ускоренное голосование за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Председатель Европарламента Роберта Метсола объявила о переносе голосования по макрофинансовой помощи Украине на среду. Это решение принято для обеспечения бесперебойного финансирования оборонных нужд Киева, чтобы избежать исчерпания ресурсов до апреля 2026 года.

Европейский парламент проведет в среду ускоренное голосование за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро

Глава Европарламента Роберта Метсола объявила о переносе голосования по выделению макрофинансовой помощи Украине на ближайшую среду. Решение об ускорении процедуры было принято для обеспечения бесперебойного финансирования оборонных нужд Киева, поскольку задержка могла привести к исчерпанию ресурсов уже к апрелю 2026 года. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Ключевые политические группы Европарламента достигли консенсуса относительно немедленного рассмотрения вопроса займа, который будет поддерживаться долгосрочным бюджетом ЕС.

Между политическими группами есть договоренность

- подтвердила пресс-секретарь Парламента Дельфин Колар перед открытием пленарного заседания.

Правоцентристская Европейская народная партия, Социалисты и демократы, а также либеральная группа "Обновить Европу" обеспечат необходимое большинство для принятия решения, что позволит Еврокомиссии привлечь средства на международном рынке долга.

Франция и Великобритания готовят новую модификацию ракет Storm Shadow/SCALP после их эффективности в Украине05.02.26, 06:06 • 4246 просмотров

Изменение графика связано с критической потребностью Украины в наличных средствах на фоне сложных военных усилий и продолжающихся мирных переговоров при посредничестве США. Предварительно голосование планировали приурочить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России 24 февраля, однако риск финансового дефицита заставил законодателей действовать оперативно.

Украина получит доступ к 140 млн евро от ЕС на развитие технологий двойного назначения - Минобороны04.02.26, 20:53 • 3400 просмотров

Принятие займа в размере 90 миллиардов евро является стратегическим шагом, призванным стабилизировать украинскую экономику и военную мощь. Без этих средств Украина могла оказаться в ситуации острого дефицита финансирования, что, по оценкам аналитиков, имело бы катастрофические последствия для ситуации на фронте.

Решение об ускоренном голосовании также включает внесение изменений в текущий бюджет ЕС. Это обеспечит юридическую базу для предоставления финансовых гарантий, необходимых для заимствований на внешних рынках.

ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран04.02.26, 17:42 • 22486 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Роберта Метсола
Европейский парламент
Европейская комиссия
Соединённые Штаты
Украина