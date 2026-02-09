Европейский парламент проведет в среду ускоренное голосование за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро

Глава Европарламента Роберта Метсола объявила о переносе голосования по выделению макрофинансовой помощи Украине на ближайшую среду. Решение об ускорении процедуры было принято для обеспечения бесперебойного финансирования оборонных нужд Киева, поскольку задержка могла привести к исчерпанию ресурсов уже к апрелю 2026 года. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Ключевые политические группы Европарламента достигли консенсуса относительно немедленного рассмотрения вопроса займа, который будет поддерживаться долгосрочным бюджетом ЕС.

Между политическими группами есть договоренность - подтвердила пресс-секретарь Парламента Дельфин Колар перед открытием пленарного заседания.

Правоцентристская Европейская народная партия, Социалисты и демократы, а также либеральная группа "Обновить Европу" обеспечат необходимое большинство для принятия решения, что позволит Еврокомиссии привлечь средства на международном рынке долга.

Изменение графика связано с критической потребностью Украины в наличных средствах на фоне сложных военных усилий и продолжающихся мирных переговоров при посредничестве США. Предварительно голосование планировали приурочить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России 24 февраля, однако риск финансового дефицита заставил законодателей действовать оперативно.

Принятие займа в размере 90 миллиардов евро является стратегическим шагом, призванным стабилизировать украинскую экономику и военную мощь. Без этих средств Украина могла оказаться в ситуации острого дефицита финансирования, что, по оценкам аналитиков, имело бы катастрофические последствия для ситуации на фронте.

Решение об ускоренном голосовании также включает внесение изменений в текущий бюджет ЕС. Это обеспечит юридическую базу для предоставления финансовых гарантий, необходимых для заимствований на внешних рынках.

