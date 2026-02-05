Франция и Великобритания готовят новую модификацию ракет Storm Shadow/SCALP после их эффективности в Украине

Франко-британская программа модернизации крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG переходит на новый этап с запланированным началом разработки модификации Mk2 в 2026 году. Обновление основывается на успешном опыте боевого применения этих ракет в Украине, где они продемонстрировали высокую эффективность в преодолении современных систем ПВО и уничтожении стратегических объектов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Основной акцент в версии Mk2 будет сделан на усовершенствовании систем наведения и обнаружения целей. Текущая модификация использует комбинацию GPS, системы TERCOM (коррекция по рельефу местности) и тепловизионной камеры для финального наведения. Ожидается, что новое оборудование позволит ракете еще точнее идентифицировать цели в условиях активной работы вражеских средств РЭБ.

Важной особенностью Mk2 является сохранение базовой конструкции ракеты. Это позволит министерствам обороны Франции и Великобритании не только заказывать новые изделия, но и модернизировать до современного стандарта уже имеющиеся запасы на складах.

Хотя официальные детали бюджета программы пока не раскрываются, британское правительство летом 2025 года уже анонсировало, что новые партии ракет будут "более мощными" по сравнению с предыдущими версиями.

Актуальность и боевой опыт

Ракеты Storm Shadow/SCALP–EG, несмотря на разработку в 90-х годах, остаются одной из самых грозных систем "воздух-земля" благодаря регулярным обновлениям. Последняя масштабная модернизация (Mid–Life Refurbishment) в 2017 году позволила продлить срок их эксплуатации до 2032 года. В Украине эти ракеты стали ключевым инструментом для поражения штабов, складов БК и крупных десантных кораблей Черноморского флота РФ.

Недавно французские Воздушно-космические силы провели учения Topaze, где имитировали массированный ракетный удар в ответ по территории агрессора после вывода истребителей Rafale из-под удара. Это подчеркивает роль SCALP-EG как критического элемента стратегического сдерживания. Появление модификации Mk2 призвано сохранить это преимущество в условиях эволюции российских и китайских систем противовоздушной обороны.

