Франція та Велика Британія готують нову модифікацію ракет Storm Shadow/SCALP після їх ефективності в Україні

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Франція та Велика Британія готують нову модифікацію ракет Storm Shadow/SCALP, що ґрунтується на успішному досвіді їх застосування в Україні. Розробка версії Mk2 розпочнеться у 2026 році, зосередившись на вдосконаленні систем наведення.

Франція та Велика Британія готують нову модифікацію ракет Storm Shadow/SCALP після їх ефективності в Україні

Франко-британська програма модернізації крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG переходить на новий етап із запланованим початком розробки модифікації Mk2 у 2026 році. Оновлення ґрунтується на успішному досвіді бойового застосування цих ракет в Україні, де вони продемонстрували високу ефективність у подоланні сучасних систем ППО та знищенні стратегічних об'єктів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Основний акцент у версії Mk2 буде зроблено на вдосконаленні систем наведення та виявлення цілей. Поточна модифікація використовує комбінацію GPS, системи TERCOM (корекція за рельєфом місцевості) та тепловізійної камери для фінального наведення. Очікується, що нове обладнання дозволить ракеті ще точніше ідентифікувати цілі в умовах активної роботи ворожих засобів РЕБ.

У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ04.02.26, 23:02 • 7454 перегляди

Важливою особливістю Mk2 є збереження базової конструкції ракети. Це дозволить міністерствам оборони Франції та Великої Британії не лише замовляти нові вироби, а й модернізувати до сучасного стандарту вже наявні запаси на складах.

Хоча офіційні деталі бюджету програми наразі не розкриваються, британський уряд влітку 2025 року вже анонсував, що нові партії ракет будуть "потужнішими" за попередні версії.

Актуальність та бойовий досвід

Ракети Storm Shadow/SCALP–EG, попри розробку у 90-х роках, залишаються однією з найбільш грізних систем "повітря-земля" завдяки регулярним оновленням. Остання масштабна модернізація (Mid–Life Refurbishment) у 2017 році дозволила продовжити термін їхньої експлуатації до 2032 року. В Україні ці ракети стали ключовим інструментом для ураження штабів, складів БК та великих десантних кораблів Чорноморського флоту рф.

Нещодавно французькі Повітряно-космічні сили провели навчання Topaze, де імітували масований ракетний удар у відповідь по території агресора після виведення винищувачів Rafale з-під удару. Це підкреслює роль SCALP-EG як критичного елемента стратегічного стримування. Поява модифікації Mk2 покликана зберегти цю перевагу в умовах еволюції російських та китайських систем протиповітряної оборони.

Українські розробники позмагаються за 1,1 млрд доларів від Пентагону: хто став головним конкурентом05.02.26, 00:12 • 2094 перегляди

Степан Гафтко

