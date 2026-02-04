Украина получит доступ к 140 млн евро от ЕС на развитие технологий двойного назначения - Минобороны
Киев • УНН
Украина в первом квартале получит от ЕС 140 млн евро кредита и 21 млн евро гранта на технологии двойного назначения. Это финансирование является частью системного наращивания оборонных возможностей страны.
Украина в первом квартале этого года получит от Европейского Союза доступ к 140 млн евро кредитного финансирования и 21 млн евро – в форме инвестиционного гранта на проекты по поддержке технологий двойного назначения.
Об этом сообщила советница министра обороны Украины Анна Гвоздяр по итогам технической встречи в рамках Ukraine Investment Framework с участием правительства Украины, DG ENEST и партнерских финансовых институций, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Украина прошла путь от экстренного реагирования до системного наращивания возможностей. Поэтому в первом квартале страна получит от ЕС доступ к 140 миллионам евро кредитного финансирования и 21 миллиону евро в форме инвестиционного гранта на проекты по поддержке технологий двойного назначения.
Советница министра обороны Украины Анна Гвоздяр отметила, что в последнее время страна прошла путь от экстренного реагирования до системного наращивания оборонных возможностей. По ее словам, Украине удалось осуществить ключевой сдвиг – от полной зависимости от внешних поставок до развития собственного оборонно-промышленного потенциала в партнерстве с союзниками. Важную роль в этом сыграли и программы SAFE, EDIP, Build in Ukraine, Build with Ukraine и "датской модели" как практической основы для совместных производственных проектов.
Также речь шла о вызовах безопасности и усилении сотрудничества во время встреч с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, представителями европейских институций и руководителями ведущих оборонных компаний Евросоюза.
Гвоздяр сообщила, что Украина и ЕС договорились о создании совместной платформы для углубления взаимодействия и практического сотрудничества между оборонными предприятиями. Также стороны согласовали проведение отдельной совместной встречи, посвященной запуску и наполнению этого формата сотрудничества.
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран04.02.26, 17:42 • 11043 просмотра