18:32 • 730 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 5924 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 11047 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 10918 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 11303 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 18448 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25216 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19544 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22623 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 36227 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Графіки відключень електроенергії
Україна отримає доступ до 140 млн євро від ЄС на розвиток технологій подвійного призначення - Міноборони

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Україна в першому кварталі отримає від ЄС 140 млн євро кредиту та 21 млн євро гранту на технології подвійного призначення. Це фінансування є частиною системного нарощування оборонних спроможностей країни.

Україна отримає доступ до 140 млн євро від ЄС на розвиток технологій подвійного призначення - Міноборони

Україна в першому кварталі цього року отримає від Європейського Союзу доступ до 140 млн євро кредитного фінансування та 21 млн євро – у формі інвестиційного гранту на проєкти з підтримки технологій подвійного призначення.

Про це повідомила радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр за підсумками технічної зустрічі в межах Ukraine Investment Framework за участі уряду України, DG ENEST та партнерських фінансових інституцій, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Україна пройшла шлях від екстреного реагування до системного нарощування спроможностей. Тому в першому кварталі країна отримає від ЄС доступ до 140 мільйонів євро кредитного фінансування та 21 мільйона євро у формі інвестиційного гранту на проєкти з підтримки технологій подвійного призначення. 

Радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр зазначила, що останнім часом країна пройшла шлях від екстреного реагування до системного нарощування оборонних спроможностей. За її словами, Україні вдалося здійснити ключовий зсув – від повної залежності від зовнішніх постачань до розбудови власного оборонно-промислового потенціалу у партнерстві з союзниками. Важливу роль у цьому зіграли й програми SAFE, EDIP, Build in Ukraine, Build with Ukraine та "данської моделі" як практичної основи для спільних виробничих проєктів.

Також йшлося про безпекові виклики і посилення співпраці під час зустрічей з високою представницею ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, представниками європейських інституцій та керівниками провідних оборонних компаній Євросоюзу.

Гвоздяр повідомила, що Україна і ЄС домовилися про створення спільної платформи для поглиблення взаємодії та практичної співпраці між оборонними підприємствами. Також сторони узгодили проведення окремої спільної зустрічі, присвяченої запуску та наповненню цього формату співпраці.

ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн04.02.26, 17:42 • 11047 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Кая Каллас
Міністерство оборони України
Європейський Союз
Україна