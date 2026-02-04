Україна отримає доступ до 140 млн євро від ЄС на розвиток технологій подвійного призначення - Міноборони
Київ • УНН
Україна в першому кварталі отримає від ЄС 140 млн євро кредиту та 21 млн євро гранту на технології подвійного призначення. Це фінансування є частиною системного нарощування оборонних спроможностей країни.
Україна в першому кварталі цього року отримає від Європейського Союзу доступ до 140 млн євро кредитного фінансування та 21 млн євро – у формі інвестиційного гранту на проєкти з підтримки технологій подвійного призначення.
Про це повідомила радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр за підсумками технічної зустрічі в межах Ukraine Investment Framework за участі уряду України, DG ENEST та партнерських фінансових інституцій, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Україна пройшла шлях від екстреного реагування до системного нарощування спроможностей. Тому в першому кварталі країна отримає від ЄС доступ до 140 мільйонів євро кредитного фінансування та 21 мільйона євро у формі інвестиційного гранту на проєкти з підтримки технологій подвійного призначення.
Радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр зазначила, що останнім часом країна пройшла шлях від екстреного реагування до системного нарощування оборонних спроможностей. За її словами, Україні вдалося здійснити ключовий зсув – від повної залежності від зовнішніх постачань до розбудови власного оборонно-промислового потенціалу у партнерстві з союзниками. Важливу роль у цьому зіграли й програми SAFE, EDIP, Build in Ukraine, Build with Ukraine та "данської моделі" як практичної основи для спільних виробничих проєктів.
Також йшлося про безпекові виклики і посилення співпраці під час зустрічей з високою представницею ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, представниками європейських інституцій та керівниками провідних оборонних компаній Євросоюзу.
Гвоздяр повідомила, що Україна і ЄС домовилися про створення спільної платформи для поглиблення взаємодії та практичної співпраці між оборонними підприємствами. Також сторони узгодили проведення окремої спільної зустрічі, присвяченої запуску та наповненню цього формату співпраці.
