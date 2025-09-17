Мир для Украины должен быть настоящим и учитывать ее независимость - президент Европарламента Мецола
Президент Европарламента Роберта Мецола выступила в Верховной Раде, подчеркнув необходимость настоящего мира для Украины, который уважает ее суверенитет и независимость. Она также анонсировала 19-й пакет санкций против России и дальнейший отказ от российских энергоресурсов.
Президент Европарламента Роберта Метсола выступила в Верховной Раде. Она подчеркнула необходимость построения настоящего мира для Украины. Нужно четко понимать, что фальшивый мир лишь отложит войну и будет иметь еще худшие последствия, передает УНН.
Детали
Позиция Евросоюза четкая: мир должен быть постоянным и опираться на справедливость и достоинство. Мир, который уважает суверенитет Украины, ее независимость, заявила чиновница.
Европа, как и Украина, всегда хотела мира. Но это должен быть настоящий мир, длительный, благодаря которому мы все будем в безопасности. Именно поэтому Европа работает с партнерами из США над тем, чтобы мир для Украины был именно таким
Она также анонсировала 19-й пакет санкций против россии и дальнейший отход от российских нефти и газа.
Напомним
Президент Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев спустя 1300 дней с начала агрессии, чтобы выразить поддержку Украине. Ее встретил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.