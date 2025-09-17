Мир для Украины должен быть настоящим и учитывать ее независимость - президент Европарламента Мецола

$41.180.06
Эксклюзив
05:30 • 10482 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 12053 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год
16 сентября, 16:50 • 56571 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 82177 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 44628 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 57973 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 83565 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30547 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 61668 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38421 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургом
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБО
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 82215 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 83590 просмотра
Кир Стармер
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Великобритания
Венгрия
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
Financial Times
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Тесла Модель Y

Мир для Украины должен быть настоящим и учитывать ее независимость - президент Европарламента Мецола

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Президент Европарламента Роберта Мецола выступила в Верховной Раде, подчеркнув необходимость настоящего мира для Украины, который уважает ее суверенитет и независимость. Она также анонсировала 19-й пакет санкций против России и дальнейший отказ от российских энергоресурсов.

Мир для Украины должен быть настоящим и учитывать ее независимость - президент Европарламента Мецола

Президент Европарламента Роберта Метсола выступила в Верховной Раде. Она подчеркнула необходимость построения настоящего мира для Украины. Нужно четко понимать, что фальшивый мир лишь отложит войну и будет иметь еще худшие последствия, передает УНН.

Детали

Позиция Евросоюза четкая: мир должен быть постоянным и опираться на справедливость и достоинство. Мир, который уважает суверенитет Украины, ее независимость, заявила чиновница.

Европа, как и Украина, всегда хотела мира. Но это должен быть настоящий мир, длительный, благодаря которому мы все будем в безопасности. Именно поэтому Европа работает с партнерами из США над тем, чтобы мир для Украины был именно таким

– сказала Метсола.

Она также анонсировала 19-й пакет санкций против россии и дальнейший отход от российских нефти и газа. 

Напомним

Президент Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев спустя 1300 дней с начала агрессии, чтобы выразить поддержку Украине. Ее встретил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Роберта Метсола
Европейский парламент
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина