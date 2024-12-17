Европарламент вручил премию Сахарова лидерам венесуэльской оппозиции

Президент Европейского Парламента Роберта Мецола на церемонии во вторник в Страсбурге вручила премию Сахарова 2024 года венесуэльским оппозиционерам Эдмундо Гонсалесу Уррутиа и Марии Корини Мачадо. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Открывая церемонию вручения премии Сахарова за свободу мысли 2024 года, президент Мецола сказала: «В своем стремлении к справедливости, демократии и верховенству закона Эдмундо Гонсалес Уррутия и Мария Корина Мачадо бесстрашно отстаивают ценности, которыми так дорожат миллионы венесуэльцев и Европейский парламент. Эта награда - не только признание, но и напоминание о том, что борьба за свободу никогда не бывает напрасной. Будущее Венесуэлы принадлежит ее народу, и Европейский парламент с гордостью стоит на его стороне».

Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес принял награду лично, его соратница Мария Мачадо, которая скрывается в Венесуэле, участвовала в церемонии по видеосвязи. Награду от ее имени приняла ее дочь Ана Корина Соса.

Выступая перед членами Европарламента, Гонсалес сказал: «Рано или поздно наша страна повернет в направлении, определенном нашим народом. Жестокость и насилие в эти дни - лишь неуклюжая попытка отложить то, что неизбежно».

Напомним

Несмотря на международную критику и обвинения оппозиции в фальсификациях, Николас Мадуро, левый политик, находящийся у власти с 2013 года, был объявлен властями Венесуэлы победителем выборов 28 июля с 52% голосов.

Однако, по данным оппозиции, их кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес Уррутия, который после этого попросил убежища в Испании, получил более 60% голосов.

Мария Мачадо была избрана оппозиционным кандидатом в президенты Венесуэлы от «Объединенной демократической платформы» 2023 года, но ее дисквалифицировал контролируемый правительством Национальный избирательный совет, который контролируется правительством.

В резолюции, принятой 19 сентября 2024 года, Европейский парламент признал Гонсалеса законным и демократически избранным президентом Венесуэлы, а Марию Мачадо - лидером демократических сил страны. Депутаты Европарламента также заявили, что отчеты международных миссий по наблюдению за выборами ясно показали, что президентские выборы в Венесуэле не соответствовали международным стандартам честности выборов.