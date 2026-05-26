Контроль отсутствует: система оборонных закупок Украины остается без изменений - Шабунин

Несмотря на смену руководства Министерства обороны и публичные заявления о необходимости очистки системы оборонных закупок, глобальных изменений в этой сфере до сих пор не произошло. Система оборонных закупок нуждается в усилении контроля и реформировании, особенно в условиях, когда Украина получает десятки миллиардов евро международной помощи на оборону. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, пишет УНН.

Я знаю, что у Федорова (министра обороны Михаила Федорова – ред.) третьим приоритетом или четвертым, ну одним из главных - была очистка системы оборонных закупок. Система оборонных закупок – это в значительной степени АОЗ (Агентство оборонных закупок – ред.). Есть и другие, но АОЗ – это ключевое. И там пока изменений глобальных нет (…) Изменений системы мы пока не видим

По его словам, из всех произошедших изменений – это по представлению главы Федорова Тарас Чмут был назначен представителем Министерства обороны Украины в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок. Однако, по мнению Шабунина, этого недостаточно для контроля за оборонными закупками.

Если у министра обороны нет мандата на главное – на честные оборонные закупки, то зачем быть министром обороны, ведь это главный инструмент замыслов министра – деньги на средства уничтожения

Шабунин напомнил, что Европарламент выделил Украине 60 млрд евро на усиление обороноспособности и закупки военного оборудования.

Умеров (экс-министр обороны Рустем Умеров – ред.) уже в прошлом, а тот, кто распределяет непубличный огромный кусок денег, 60 млрд (евро – ред.) будут они европейских денег распределять, там как было, простите, так и осталось. Это меня волнует гораздо больше