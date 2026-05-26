Контроль отсутствует: система оборонных закупок Украины остается без изменений - Шабунин

$44.240.0251.530.20
ukenru
Эксклюзив
14:01 • 266 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
13:55 • 624 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
13:12 • 3718 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Эксклюзив
12:00 • 10452 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Эксклюзив
09:31 • 16271 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Эксклюзив
26 мая, 06:33 • 26973 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 48786 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 57268 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 57564 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Эксклюзив
25 мая, 15:32 • 47967 просмотра
Беременность во время войны: как стресс и нагрузки влияют на организм женщины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
7.9м/с
52%
748мм
Популярные новости
ВСУ за сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов26 мая, 04:21 • 39147 просмотра
Рубио заявил о готовности США к посредничеству после угроз рф "системных ударов" по Киеву26 мая, 05:27 • 30910 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 34774 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 16924 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto09:09 • 21943 просмотра
публикации
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
14:01 • 250 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto09:09 • 22241 просмотра
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам25 мая, 15:30 • 49246 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 63998 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений25 мая, 12:39 • 61091 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Юлия Тимошенко
Урсула фон дер Ляйен
Блогеры
Актуальные места
Украина
Беларусь
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 17170 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 35030 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 52448 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 54712 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 54705 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Доллар США

Контроль отсутствует: система оборонных закупок Украины остается без изменений - Шабунин

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Шабунин заявил о недостаточном контроле и отсутствии реформ в системе оборонных закупок. Надзор за распределением 60 млрд евро помощи от ЕС остается слабым.

Контроль отсутствует: система оборонных закупок Украины остается без изменений - Шабунин

Несмотря на смену руководства Министерства обороны и публичные заявления о необходимости очистки системы оборонных закупок, глобальных изменений в этой сфере до сих пор не произошло. Система оборонных закупок нуждается в усилении контроля и реформировании, особенно в условиях, когда Украина получает десятки миллиардов евро международной помощи на оборону. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, пишет УНН.

Я знаю, что у Федорова (министра обороны Михаила Федорова – ред.) третьим приоритетом или четвертым, ну  одним из главных - была очистка системы оборонных закупок. Система оборонных закупок – это в значительной степени АОЗ (Агентство оборонных закупок – ред.). Есть и другие, но АОЗ – это ключевое. И там пока изменений глобальных нет (…) Изменений системы мы пока не видим

- отметил Шабунин в интервью YouTube-каналу «Есть вопросы».

По его словам, из всех произошедших изменений – это по представлению главы Федорова  Тарас Чмут  был назначен представителем Министерства обороны Украины в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок. Однако, по мнению Шабунина, этого недостаточно для контроля за оборонными закупками.

Если у министра обороны нет мандата на главное – на честные оборонные закупки, то зачем быть министром обороны, ведь это главный инструмент замыслов министра – деньги на средства уничтожения

- отметил он.

Шабунин напомнил, что Европарламент выделил Украине 60 млрд евро на усиление обороноспособности и закупки военного оборудования.

Умеров (экс-министр обороны Рустем Умеров – ред.) уже в прошлом, а тот, кто распределяет непубличный огромный кусок денег, 60 млрд (евро – ред.) будут они европейских денег распределять, там как было, простите, так и осталось. Это меня волнует гораздо больше

- отметил Шабунин.

Напомним

Президент Европарламента Роберта Метсола в феврале сообщила о подписании решения о кредите на 90 миллиардов евро для Украины. Средства пойдут на поддержку государственных служб, обороны и европейского будущего страны. Первый оборонный пакет из кредита ЕС на 45 миллиардов евро поступит в этом квартале. Около 6 миллиардов евро из этих средств направят на закупку дронов для ВСУ. В целом же Минобороны получит 60 млрд евро.

Евгений Царенко

ЭкономикаПолитика
Законы
Государственный бюджет
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Михаил Федоров
Роберта Метсола
Европейский парламент
Министерство обороны Украины
Европейский Союз
Украина