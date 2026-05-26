Контроль отсутствует: система оборонных закупок Украины остается без изменений - Шабунин
Киев • УНН
Шабунин заявил о недостаточном контроле и отсутствии реформ в системе оборонных закупок. Надзор за распределением 60 млрд евро помощи от ЕС остается слабым.
Несмотря на смену руководства Министерства обороны и публичные заявления о необходимости очистки системы оборонных закупок, глобальных изменений в этой сфере до сих пор не произошло. Система оборонных закупок нуждается в усилении контроля и реформировании, особенно в условиях, когда Украина получает десятки миллиардов евро международной помощи на оборону. Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, пишет УНН.
Я знаю, что у Федорова (министра обороны Михаила Федорова – ред.) третьим приоритетом или четвертым, ну одним из главных - была очистка системы оборонных закупок. Система оборонных закупок – это в значительной степени АОЗ (Агентство оборонных закупок – ред.). Есть и другие, но АОЗ – это ключевое. И там пока изменений глобальных нет (…) Изменений системы мы пока не видим
По его словам, из всех произошедших изменений – это по представлению главы Федорова Тарас Чмут был назначен представителем Министерства обороны Украины в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок. Однако, по мнению Шабунина, этого недостаточно для контроля за оборонными закупками.
Если у министра обороны нет мандата на главное – на честные оборонные закупки, то зачем быть министром обороны, ведь это главный инструмент замыслов министра – деньги на средства уничтожения
Шабунин напомнил, что Европарламент выделил Украине 60 млрд евро на усиление обороноспособности и закупки военного оборудования.
Умеров (экс-министр обороны Рустем Умеров – ред.) уже в прошлом, а тот, кто распределяет непубличный огромный кусок денег, 60 млрд (евро – ред.) будут они европейских денег распределять, там как было, простите, так и осталось. Это меня волнует гораздо больше
Напомним
Президент Европарламента Роберта Метсола в феврале сообщила о подписании решения о кредите на 90 миллиардов евро для Украины. Средства пойдут на поддержку государственных служб, обороны и европейского будущего страны. Первый оборонный пакет из кредита ЕС на 45 миллиардов евро поступит в этом квартале. Около 6 миллиардов евро из этих средств направят на закупку дронов для ВСУ. В целом же Минобороны получит 60 млрд евро.