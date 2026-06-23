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Финского евродепутата обвинили в расистских высказываниях после голосования по центрам депортации

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Депутатов Европарламента от Финляндии и Дании обвинили в расистских высказываниях после голосования по центрам депортации. Жалобу подали председателю Европарламента из-за онлайн-преследования коллеги иракского происхождения.

Финского евродепутата обвинили в расистских высказываниях после голосования по центрам депортации

Депутат Европарламента от Финляндии Себастьян Тюнккюнен и его коллега из Дании Кристоффер Сторм оказались в центре скандала из-за обвинений в расистских высказываниях и онлайн-преследовании. Соответствующую жалобу подали председателю Европарламента Роберте Мецоле, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел после голосования на прошлой неделе по созданию центров депортации. После него в сети распространились видео из зала заседаний, на которых депутаты выкрикивали "отправьте их назад".

Евродепутат иракского происхождения Абир Аль-Сахлани заявил в социальных сетях, что никогда раньше не чувствовал себя в Европарламенте настолько небезопасно.

В Европарламенте рассматривают жалобу на депутатов

По данным Yle, после этого Тюнккюнен в своем аккаунте в Instagram призвал Аль-Сахлани "еще поплакать", а Сторм посоветовал депутату иракского происхождения "вернуться домой".

Глава политической группы Renew Europe Валери Айе, подавшая жалобу, заявила, что высказывания обоих депутатов носили расистский характер.

Сам Аль-Сахлани, который также входит в Renew Europe, сообщил, что рассматривает возможность обращения в суд.

В то же время Тюнккюнен в соцсети X не отрицал, что обращался к коллеге, но отверг обвинения в угрозах в его адрес.

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Степан Гафтко

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