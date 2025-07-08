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Уровень ненависти в интернете бьет рекорды: лидируют антисемитизм, расизм и сексизм – отчет ЕС

Киев • УНН

 • 121 просмотра

Уровень ненависти и токсичности в интернете достиг рекордных показателей с начала года, по данным Европейского мониторингового центра. Еврокомиссия призвала Швецию, Португалию, Хорватию и Латвию усилить борьбу с онлайн-ненавистью.

Уровень ненависти в интернете бьет рекорды: лидируют антисемитизм, расизм и сексизм – отчет ЕС

Язык вражды в интернете достиг самых высоких показателей с начала года. По данным Европейского мониторингового центра, цифровой антисемитизм, расизм, сексизм и другие формы дискриминации продолжают расти. Европейская комиссия призвала отдельные страны ЕС усилить борьбу с онлайн-ненавистью, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Расизм, антисемитизм, сексизм: уровень ненависти и токсичности в Интернете достиг рекордных показателей с начала года. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью призвала Швецию, Португалию, Хорватию и Латвию принять более жесткие меры против языка вражды и ненависти в интернете.

- говорится в сообщении.

Детали

Язык вражды во всемирной сети быстрыми темпами рос на протяжении последних 10 лет, и в наши дни стал зашкаливать, отмечают эксперты.

Уровень токсичности в интернете

Эксперты оценивают показатель токсичности в интернете в четырех различных категориях – от безопасной (0 баллов) до очень высокой (1 балл).

По данным Европейского мониторингового центра, с начала года зафиксирован средний уровень токсичности в интернете.

В апреле общий уровень токсичности составил - 0,22 балла. В мае этого года цифровой антисемитизм сохранил самый высокий средний балл токсичности – 0,34.

Кто страдает больше всего

Обеспокоенность мониторингового центра вызывает антицыганский контент на онлайн-платформах. Показатель 0,30 свидетельствует, что эта община продолжает оставаться объектом нападок со стороны интернет-пользователей. Анти-ЛГБТК+ и антимусульманские высказывания имеют значительный уровень токсичности – 0,29 и 0,28 балла соответственно. Степень токсичности в отношении беженцев – 0,23 балла.

Хотя сексистский контент имеет самый низкий средний балл токсичности – 0,19, эти оскорбления по-прежнему составляют наибольшее количество токсичных постов.

Обсерватория отметила почти 3 миллиона примеров. Эта цифра втрое превышает количество постов, направленных против цыган и более чем вдвое – количество постов против ЛГБТК+.

Малайзия получила судебный запрет против Telegram из-за вредоносного контента19.06.25, 17:19 • 3213 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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