Уровень ненависти в интернете бьет рекорды: лидируют антисемитизм, расизм и сексизм – отчет ЕС
Киев • УНН
Уровень ненависти и токсичности в интернете достиг рекордных показателей с начала года, по данным Европейского мониторингового центра. Еврокомиссия призвала Швецию, Португалию, Хорватию и Латвию усилить борьбу с онлайн-ненавистью.
Язык вражды в интернете достиг самых высоких показателей с начала года. По данным Европейского мониторингового центра, цифровой антисемитизм, расизм, сексизм и другие формы дискриминации продолжают расти. Европейская комиссия призвала отдельные страны ЕС усилить борьбу с онлайн-ненавистью, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Расизм, антисемитизм, сексизм: уровень ненависти и токсичности в Интернете достиг рекордных показателей с начала года. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью призвала Швецию, Португалию, Хорватию и Латвию принять более жесткие меры против языка вражды и ненависти в интернете.
Детали
Язык вражды во всемирной сети быстрыми темпами рос на протяжении последних 10 лет, и в наши дни стал зашкаливать, отмечают эксперты.
Уровень токсичности в интернете
Эксперты оценивают показатель токсичности в интернете в четырех различных категориях – от безопасной (0 баллов) до очень высокой (1 балл).
По данным Европейского мониторингового центра, с начала года зафиксирован средний уровень токсичности в интернете.
В апреле общий уровень токсичности составил - 0,22 балла. В мае этого года цифровой антисемитизм сохранил самый высокий средний балл токсичности – 0,34.
Кто страдает больше всего
Обеспокоенность мониторингового центра вызывает антицыганский контент на онлайн-платформах. Показатель 0,30 свидетельствует, что эта община продолжает оставаться объектом нападок со стороны интернет-пользователей. Анти-ЛГБТК+ и антимусульманские высказывания имеют значительный уровень токсичности – 0,29 и 0,28 балла соответственно. Степень токсичности в отношении беженцев – 0,23 балла.
Хотя сексистский контент имеет самый низкий средний балл токсичности – 0,19, эти оскорбления по-прежнему составляют наибольшее количество токсичных постов.
Обсерватория отметила почти 3 миллиона примеров. Эта цифра втрое превышает количество постов, направленных против цыган и более чем вдвое – количество постов против ЛГБТК+.
Малайзия получила судебный запрет против Telegram из-за вредоносного контента19.06.25, 17:19 • 3213 просмотров