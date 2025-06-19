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Малайзия получила судебный запрет против Telegram из-за вредоносного контента

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Высший суд Малайзии выдал временный судебный запрет против Telegram из-за контента, который подрывает доверие к государственным институтам и угрожает общественной гармонии. Регулятор обвиняет платформу в игнорировании предупреждений о вредоносных публикациях.

Малайзия получила судебный запрет против Telegram из-за вредоносного контента

Высший суд Малайзии временно запретил распространение контента в Telegram, который, по мнению властей, может подорвать доверие к государственным институтам и угрожает общественной гармонии. Местная комиссия по связи заявила, что платформа игнорировала многочисленные предупреждения, поэтому пришлось обратиться в суд. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Малазийская комиссия по вопросам связи и мультимедиа заявила, что обратилась в суд с просьбой о выдаче приказа против Telegram после того, как платформа "серьезно не смогла решить проблему с контентом, о котором ей неоднократно сообщали".

В нем отмечалось, что контент на двух каналах в Telegram под названиями "Edisi Siasat" и "Edisi Khas" "имеет потенциал подорвать доверие общественности к национальным институтам и нарушить общественную гармонию".

Высший суд Малайзии издал временный судебный запрет, чтобы остановить распространение вредоносного контента и предотвратить повторную публикацию подобного контента

- сообщила комиссия.

Однако комиссия не описала характер вредоносного контента.

19 июня Малазийский регулятор связи заявил, что "получил временное судебное решение против мессенджера Telegram и двух каналов на платформе за якобы распространение контента, нарушающего законодательство страны".

Telegram будет предоставлена ​​справедливая возможность представить свою защиту в соответствии с принципами справедливости и основных прав

- говорится в заявлении комиссии.

Telegram на данный момент не предоставил ответ на запрос издания о комментарии.

Дополнение

В январе Малайзия ввела новый закон о социальных сетях, который требует от платформ социальных сетей и сервисов обмена сообщениями с более чем 8 миллионами пользователей в Малайзии получить лицензию или столкнуться с судебным иском. Закон направлен на борьбу с ростом киберпреступности после резкого увеличения вредоносного контента в социальных сетях.

Малазийские власти считают азартные игры онлайн, мошенничество, детскую порнографию, кибербуллинг и контент, связанный с расой, религией и королевской семьей, вредоносными.

Трамп собирается в третий раз отложить запрет TikTok18.06.25, 09:32 • 2366 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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