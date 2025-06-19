Малайзія отримала судову заборону проти Telegram через шкідливий контент

Вищий суд Малайзії тимчасово заборонив поширення контенту в Telegram, який, за словами влади, може підірвати довіру до державних інституцій і загрожує суспільній гармонії. Місцева комісія зв'язку заявила, що платформа ігнорувала численні попередження, тому довелось вдатися до судового позову. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Малайзійська комісія з питань зв'язку та мультимедіа заявила, що звернулася до суду з проханням про видачу наказу проти Telegram після того, як платформа "серйозно не змогла розв'язати проблему з контентом, про який їй неодноразово повідомляли".

У ньому зазначалося, що контент на двох каналах у Telegram під назвами "Edisi Siasat" та "Edisi Khas" "має потенціал підірвати довіру громадськості до національних інституцій та порушити суспільну гармонію".

Вищий суд Малайзії видав тимчасову судову заборону, щоб зупинити поширення шкідливого контенту та запобігти повторній публікації подібного контенту - повідомила комісія.

Проте комісія не описала характер шкідливого контенту.

19 червня Малайзійський регулятор зв’язку заявив, що "отримав тимчасове судове рішення проти месенджера Telegram та двох каналів на платформі за нібито поширення контенту, що порушує законодавство країни".

Telegram буде надано справедливу можливість представити свій захист відповідно до принципів справедливості та основних прав - йдеться у заяві комісії.

Telegram наразі не надав відповідь на запит видання про коментар.

Доповнення

У січні Малайзія запровадила новий закон про соціальні мережі, який вимагає від платформ соціальних мереж та сервісів обміну повідомленнями з понад 8 мільйонами користувачів у Малайзії отримати ліцензію або зіткнутися з судовим позовом. Закон спрямований на боротьбу зі зростанням кіберзлочинності після різкого збільшення шкідливого контенту в соціальних мережах.

Малайзійська влада вважає азартні ігри онлайн, шахрайство, дитячу порнографію, кібербулінг та контент, пов'язаний з расою, релігією та королівською родиною, шкідливими.

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