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Рівень ненависті в інтернеті б'є рекорди: лідирують антисемітизм, расизм і сексизм - звіт ЄС

Київ • УНН

 • 155 перегляди

Рівень ненависті та токсичності в інтернеті досяг рекордних показників з початку року, за даними Європейського моніторингового центру. Єврокомісія закликала Швецію, Португалію, Хорватію та Латвію посилити боротьбу з онлайн-ненавистю.

Рівень ненависті в інтернеті б'є рекорди: лідирують антисемітизм, расизм і сексизм - звіт ЄС

Мова ворожнечі в інтернеті досягла найвищих показників з початку року. За даними Європейського моніторингового центру, цифровий антисемітизм, расизм, сексизм та інші форми дискримінації продовжують зростати. Європейська комісія закликала окремі країни ЄС посилити боротьбу з онлайн-ненавистю, пише УНН із посиланням на Euronews.

Расизм, антисемітизм, сексизм: рівень ненависті та токсичності в Інтернеті досяг рекордних показників з початку року. Європейська комісія з боротьби з расизмом та нетерпимістю закликала Швецію, Португалію, Хорватію та Латвію вжити більш жорстких заходів проти мови ворожнечі та ненависті в інтернеті

- ідеться у дописі.

Деталі

Мова ворожнечі у всесвітній мережи швидкими темпами зростала впродовж останніх 10 років, та в наші дні стала зашкалювати, зазначають експерти..

Рівень токсичності в інтернеті

Експерти оцінюють показник токсичності в інтернеті у чотирьох різних категоріях – від безпечної (0 балів) до дуже високої (1 бал).

За даними Європейського моніторингового центру, з початку року зафіксовано середній рівень токсичності в інтернеті.

У квітні загальний рівень токсичності становив - 0,22 бала. У травні цього року цифровий антисемітизм зберіг найвищий середній бал токсичності – 0,34.

Хто страждає найбільше

Занепокоєння моніторингового центру викликає антициганський контент на онлайн-платформах. Показник 0,30 свідчить, що ця громада продовжує залишатися об'єктом нападок з боку інтернет-користувачів. Анти-ЛГБТК+ та антимусульманські висловлювання мають значний рівень токсичності – 0,29 та 0,28 бала відповідно. Ступінь токсичності щодо біженців – 0,23 бала.

Хоча сексистський контент має найнижчий середній бал токсичності – 0,19, ці образи, як і раніше, становлять найбільшу кількість токсичних постів.

Обсерваторія відзначила майже 3 мільйони прикладів. Ця цифра втричі перевищує кількість постів, спрямованих проти циган і більш ніж удвічі – кількість постів проти ЛГБТК+.

Малайзія отримала судову заборону проти Telegram через шкідливий контент19.06.25, 17:19 • 3213 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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