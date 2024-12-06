Туск раскрыл три главных приоритета Польши во время председательства в ЕС в 2025 году
Киев • УНН
Польша сосредоточится на безопасности, энергетике и конкурентоспособности во время председательства в ЕС с января 2025 года. Туск призвал Европу быть более "эгоистичной" и солидарной в противостоянии внешним вызовам.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что безопасность, энергетика и конкурентоспособность будут приоритетами его страны во время предстоящего председательства в Европейском Союзе, которое начнется в январе 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Детали
Туск сказал, что Европа должна быть более "эгоистичной" и проявлять больше внутренней солидарности в противостоянии внешней конкуренции.
Он выступал в четверг после переговоров с председателем Европарламента Роберто Мецолой и лидерами различных политических групп парламента об основных моментах председательства, которое, по его словам, должно стать "прорывным" временем для ЕС.
Приоритетами председательства станут " безопасность во всех аспектах, энергетика - как одно из главных условий (необходимых) для того, чтобы Европейский союз вновь обрел свою полную конкурентоспособность, защиту различных групп наших граждан, честная конкурентоспособность, при которой у Европы действительно есть шанс одержать победу над всеми в мире
Он подчеркнул, что председательство Варшавы приходится на "тяжелый" и "критический" момент геополитических вызовов, таких как война в Украине, предстоящие президентские выборы в Беларуси, а также конфликты и напряженность во многих частях мира и политические кризисы в некоторых крупнейших европейских странах. в Польше также должны состояться выборы президента.
По его словам, решимость Польши защитить свою границу с Беларусью от натиска мигрантов получает все большую поддержку, а необходимость защиты границ становится общим подходом Европы.
Дополнение
Ранее Дональд Туск заявлял о риске глобального конфликта после запуска россией гиперзвуковой ракеты по Украине 21 ноября. На фоне этого Польша увеличивает оборонные расходы до 4,7% ВВП в 2025 году на фоне угроз со стороны рф.