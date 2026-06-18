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Мадьяр и Метсола обсудили возможную отмену процедуры ЕС по верховенству права против Венгрии

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Петер Мадьяр и Роберта Метсола обсудили завершение процедуры ЕС против Венгрии. Для разблокирования 16 млрд евро страна должна внедрить реформы.

Мадьяр и Метсола обсудили возможную отмену процедуры ЕС по верховенству права против Венгрии

Петер Мадьяр в четверг заявил, что он и президент Европейского парламента Роберта Метсола обсудили возможную отмену дисциплинарной процедуры ЕС по верховенству права против Венгрии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Мы согласились, что процедура по статье 7, начатая против Венгрии восемь лет назад — в ответ на обеспокоенность по поводу верховенства права и демократии при предыдущем правительстве — должна быть завершена до осени", — написал венгерский премьер в соцсети X после встречи с Метсолой в Страсбурге. Петер Мадьяр, бывший депутат Европейского парламента, сказал, что планирует выступить в парламенте после лета.

В 2018 году Европейский парламент запустил процедуру по статье 7 Договоров ЕС в отношении Венгрии, которая позволяет приостановить право голоса государства-члена в случае нарушения ценностей союза. Ее часто называют "ядерным вариантом" ЕС. Процедуру можно прекратить, если большинство депутатов поддержит такое решение, но пока таких обсуждений не было.

Офис Метсолы дал более осторожную оценку встречи, заявив, что она сказала Петеру Мадьяру: "если парламент и впредь будет видеть позитивный прогресс и конкретные действия, которые решают предыдущие обеспокоенности парламента, депутаты Европейского парламента и лидеры групп учтут это при рассмотрении следующих шагов или возможных сроков".

Депутаты ЕС принимали меры из-за отступления от принципов верховенства права при бывшем премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Хотя страны ЕС не смогли набрать необходимое большинство для лишения Будапешта прав, процедура до сих пор остается в силе.

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После того как он был избран премьер-министром в апреле, Петер Мадьяр попросил прекратить процедуру по статье 7, поскольку планирует внедрить реформы для получения более 16 млрд евро замороженных средств ЕС.

Дополнение

В апреле лидер правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер призвал прекратить процедуру против Венгрии. Партия Тиса Мадьяра является членом ЕНП.

В то же время главный докладчик по этому вопросу, нидерландский депутат от Зеленых Тиннеке Стрик, заявила POLITICO в апреле, что процесс должен оставаться активным, пока все обеспокоенности не будут устранены.

Софи Вильмес, вице-президент Европейского парламента и депутат от Renew, заявила, что хотя изменения с новым венгерским правительством очевидны, конкретные проблемы должны быть решены. Она сказала, что рассмотрение возможного завершения процедуры требует "ощутимого прогресса на местах", который будет оценен во время миссии парламентского органа по мониторингу верховенства права в следующем октябре.

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Ольга Розгон

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