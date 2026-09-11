В Раде предлагают продолжать заседания в укрытии во время тревог

Группа народных депутатов предлагает установить новый режим работы Верховной Рады во время объявления сигнала воздушной тревоги. В частности, после объявления тревоги депутаты должны спуститься в укрытие, где продолжат голосовать в электронном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект постановления №16059.

Согласно проекту постановления, в случае объявления воздушной тревоги и/или поступления информации о повышенной опасности планируется установить, что пленарное заседание Верховной Рады продолжается после перерыва и проводится в укрытии здания по ул. Грушевского, 5.

Начатое пленарное заседание может быть продолжено в укрытии через 10 минут после объявления воздушной тревоги или поступления информации о повышенной опасности по устному сообщению председательствующего на заседании.

Голосование по законопроектам и проектам постановлений планируется обеспечить с помощью электронной системы.

В случае завершения воздушной тревоги во время рассмотрения вопросов повестки дня пленарного заседания в укрытии их рассмотрение может быть продолжено в этом месте до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как указывается в пояснительной записке, систематическое объявление воздушных тревог в Киеве приводит к вынужденному прерыванию пленарных заседаний ВР, что фактически создает угрозу паралича законотворческого процесса.

В соответствии с законодательством Украины, во время воздушной тревоги народные депутаты и работники Аппарата обязаны немедленно пройти в безопасное укрытие.

Регулярные длительные перерывы отнимают значительное количество продуктивного времени, необходимого для выполнения парламентом его конституционных полномочий по обеспечению обороноспособности страны, экономической стабильности и защите граждан. В связи с этим возникла острая необходимость в урегулировании механизма бесперебойной работы Верховной рады путем предоставления возможности продолжения текущего пленарного заседания непосредственно в оборудованном с учетом мер безопасности укрытии