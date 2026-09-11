В Раде предлагают продолжать заседания в укрытии во время тревог
Киев • УНН
Депутаты предлагают после 10 минут тревоги продолжать пленарные заседания в укрытии на Грушевского, 5. Голосование будет электронным.
Группа народных депутатов предлагает установить новый режим работы Верховной Рады во время объявления сигнала воздушной тревоги. В частности, после объявления тревоги депутаты должны спуститься в укрытие, где продолжат голосовать в электронном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект постановления №16059.
Детали
Согласно проекту постановления, в случае объявления воздушной тревоги и/или поступления информации о повышенной опасности планируется установить, что пленарное заседание Верховной Рады продолжается после перерыва и проводится в укрытии здания по ул. Грушевского, 5.
Начатое пленарное заседание может быть продолжено в укрытии через 10 минут после объявления воздушной тревоги или поступления информации о повышенной опасности по устному сообщению председательствующего на заседании.
Голосование по законопроектам и проектам постановлений планируется обеспечить с помощью электронной системы.
В случае завершения воздушной тревоги во время рассмотрения вопросов повестки дня пленарного заседания в укрытии их рассмотрение может быть продолжено в этом месте до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Как указывается в пояснительной записке, систематическое объявление воздушных тревог в Киеве приводит к вынужденному прерыванию пленарных заседаний ВР, что фактически создает угрозу паралича законотворческого процесса.
В соответствии с законодательством Украины, во время воздушной тревоги народные депутаты и работники Аппарата обязаны немедленно пройти в безопасное укрытие.
Регулярные длительные перерывы отнимают значительное количество продуктивного времени, необходимого для выполнения парламентом его конституционных полномочий по обеспечению обороноспособности страны, экономической стабильности и защите граждан. В связи с этим возникла острая необходимость в урегулировании механизма бесперебойной работы Верховной рады путем предоставления возможности продолжения текущего пленарного заседания непосредственно в оборудованном с учетом мер безопасности укрытии
Дополнение
Согласно постановлению Рады "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения", Рада девятого созыва в условиях действия военного положения работает в режиме одного пленарного заседания, которое продолжается до дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Отметим, 1 сентября Верховная рада открыла рекордную - 16-ю сессию.
Напомним
Народные депутаты начали тестировать систему голосования в укрытии Верховной Рады.