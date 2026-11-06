Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снег

В пятницу, 6 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, погоду в Украине будет определять холодный атмосферный фронт, который быстро переместится из районов Балтики.

Давление будет интенсивно падать. Северо-западный ветер будет распространять холодный воздух, однако облачное небо и осадки ночью будут защищать его от более сильного охлаждения, а днем препятствовать прогреванию, поэтому температура в течение суток будет меняться незначительно - прогнозируют метеорологи.

По их данным, днем в Украине, кроме большей части западных областей, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом (в Карпатах небольшой снег).

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областей днем местами порывы 15-20 м/с. Температура 0-6° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны днем 5-10° тепла. - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, будет идти дождь. Температура 2-6° тепла.

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