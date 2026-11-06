Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снег

$45.540.1351.250.19
ukenru
5 ноября, 22:23 • 20158 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 24467 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 19551 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
5 ноября, 19:18 • 22631 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина
5 ноября, 19:04 • 16557 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Эксклюзив
5 ноября, 18:20 • 16417 просмотра
Смертельная драка в Словакии: ВС ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих
5 ноября, 16:40 • 20467 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 15:54 • 34534 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
5 ноября, 14:28 • 25112 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
5 ноября, 13:47 • 40999 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 10907 просмотра
SpaceX и Tesla наращивают убытки на фоне победы демократов — какие ещё трудности могут ждать Маска5 ноября, 20:54 • 7170 просмотра
Атака БПЛА на Кировоградскую область: разрушен дом, трое пострадавшихPhoto5 ноября, 21:26 • 6020 просмотра
Петр Павел отказался быть европейским переговорщиком по Украине23:14 • 7748 просмотра
Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — КорецкийPhoto01:18 • 5490 просмотра
публикации
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 22631 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 19431 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
5 ноября, 15:54 • 34532 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям5 ноября, 13:47 • 40997 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию5 ноября, 12:58 • 29302 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Давид Арахамия
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Абу-Даби
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 10975 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 13258 просмотра
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren5 ноября, 16:10 • 12798 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях5 ноября, 14:54 • 19198 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых5 ноября, 14:39 • 19298 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Социальная сеть
Старлинк
ChatGPT

Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снег

Киев • УНН

 • 162 просмотра

6 ноября в Украине ожидаются дожди, местами мокрый снег и сильный северо-западный ветер. В Киеве до 6° тепла.

Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снег

В пятницу, 6 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду в Украине будет определять холодный атмосферный фронт, который быстро переместится из районов Балтики.

Давление будет интенсивно падать. Северо-западный ветер будет распространять холодный воздух, однако облачное небо и осадки ночью будут защищать его от более сильного охлаждения, а днем препятствовать прогреванию, поэтому температура в течение суток будет меняться незначительно

- прогнозируют метеорологи.

По их данным, днем в Украине, кроме большей части западных областей, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом (в Карпатах небольшой снег).

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областей днем местами порывы 15-20 м/с. Температура 0-6° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны днем 5-10° тепла.

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, будет идти дождь. Температура 2-6° тепла.

Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины01.11.26, 12:55 • 65320 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Винницкая область
Житомирская область
Закарпатская область
Карпатские горы
Киев