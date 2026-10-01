До +22° вдень, але з нічними заморозками - прогноз погоди на 2 жовтня

У п’ятницю, 2 жовтня, в Україні очікується суха та переважно ясна погода. У низці західних і північних областей прогнозують заморозки на ґрунті. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко, пише УНН.

Через ясну та зоряну погоду вночі ймовірність заморозків на ґрунті буде високою. Водночас вони очікуються не по всій території України, а переважно у західних, північних та центральних областях, зокрема на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

При цьому Діденко наголосила, що йдеться переважно про заморозки на поверхні ґрунту, а не в повітрі. Винятком можуть стати лише Карпати, де температура може опускатися нижче нуля і в повітрі.

Вдень температура повітря в більшості регіонів становитиме +16...+18 градусів. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде прохолодніше – від +12 до +16 градусів