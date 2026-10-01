Погода 1 жовтня: де в Україні очікуються дощі та сильний вітер
Київ • УНН
1 жовтня в Україні переважно без опадів, дощі можливі в Приазов’ї та Криму. У Києві сонячно, вдень 15-17°.
У четвер, 1 жовтня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, в більшості областей погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати область високого тиску, лише на Приазов'ї та в Криму циклонічна діяльність над Чорним морем спричинить місцями короткочасні дощі. А вдень повітря прогріватиметься до приємного помірного тепла.
Без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура 14-19°, на Закарпатті до 22°
У Києві та області у четвер буде сонячно, опадів не очікується. Температура вдень 15-17°.
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