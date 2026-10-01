Погода 1 октября: где в Украине ожидаются дожди и сильный ветер
Киев • УНН
1 октября в Украине преимущественно без осадков, дожди возможны в Приазовье и Крыму. В Киеве солнечно, днём 15-17°.
В четверг, 1 октября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве областей погоду без осадков будет и дальше определять область высокого давления, лишь в Приазовье и в Крыму циклональная деятельность над Черным морем вызовет местами кратковременные дожди. А днем воздух прогреется до приятного умеренного тепла.
Без осадков, лишь в Приазовье и в Крыму местами кратковременные дожди. В западных областях утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с. Температура 14-19°, на Закарпатье до 22°
В Киеве и области в четверг будет солнечно, осадков не ожидается. Температура днем 15-17°.
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