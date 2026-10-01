До +22° днём, но с ночными заморозками — прогноз погоды на 2 октября
Киев • УНН
В Украине будет ясно и сухо, днём до +22°. В западных, северных и центральных областях возможны заморозки на почве.
В пятницу, 2 октября, в Украине ожидается сухая и преимущественно ясная погода. В ряде западных и северных областей прогнозируют заморозки на почве. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
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Из-за ясной и звездной погоды ночью вероятность заморозков на почве будет высокой. В то же время они ожидаются не на всей территории Украины, а преимущественно в западных, северных и центральных областях, в частности в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.
При этом Диденко подчеркнула, что речь идет преимущественно о заморозках на поверхности почвы, а не в воздухе. Исключением могут стать только Карпаты, где температура может опускаться ниже нуля и в воздухе.
Днем температура воздуха в большинстве регионов составит +16...+18 градусов. В Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет прохладнее – от +12 до +16 градусов
Теплее всего будет в Закарпатье и в Крыму, где воздух прогреется до +20...+22 градусов.
В Киеве 2 октября прогнозируют ясную и сухую погоду, а температура днем поднимется до +16 градусов. Ночные заморозки возможны только на окраинах столицы или в области и исключительно на поверхности почвы.
По словам синоптика, теплая и сухая погода в Украине еще сохранится в ближайшее время.
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