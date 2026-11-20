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У п’ятницю, 20 листопада, росіяни вдарили по Запоріжжю. Спочатку постраждало 4 людини, однак згодом кількість зросла до 10 людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семкін, передає УНН.

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Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин. На місцях працюють усі відповідальні служби - йдеться в дописі.

Також зазначається, що серед поранених є дитина.

Нагадаємо

У ніч та вранці 20 листопада росіяни атакували Київ і ще дев’ять областей України. Ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости.

Також УНН повідомляв, що через масовану комбіновану атаку російськими ракетами і дронами у ніч на 20 листопада зазнала пошкоджень українська залізниця. Крім того, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку на енергетичну інфраструктуру.