Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 10 людей
Київ • УНН
Росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодивши будинки, авто та магазин. Серед 10 постраждалих є дитина.
У п’ятницю, 20 листопада, росіяни вдарили по Запоріжжю. Спочатку постраждало 4 людини, однак згодом кількість зросла до 10 людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семкін, передає УНН.
Деталі
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин. На місцях працюють усі відповідальні служби
Також зазначається, що серед поранених є дитина.
Нагадаємо
У ніч та вранці 20 листопада росіяни атакували Київ і ще дев’ять областей України. Ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости.
Також УНН повідомляв, що через масовану комбіновану атаку російськими ракетами і дронами у ніч на 20 листопада зазнала пошкоджень українська залізниця. Крім того, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку на енергетичну інфраструктуру.