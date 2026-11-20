Фото: ДСНС України

У ніч та вранці 20 листопада росіяни атакували Київ і ще дев’ять областей України. Ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

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Пошкоджено обʼєкт водовідведення, офісні й комерційні будівлі. Внаслідок атаки в Києві загинули шестеро людей. Ще 15 постраждали - йдеться в дописі голови уряду.

Водночас у Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги. Поранено четверо людей, пошкоджено корпус МРТ.

Крім того, були пошкоджені підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині, а також житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині й Чернігівщині.

Влучання є також в обʼєкти енергетики. Загалом на цю хвилину відомо про вісьмох загиблих та 28 постраждалих. Щирі співчуття рідним і близьким - зазначив Корецький.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків ворожих обстрілів.

Фото: ДСНС України

За даними Повітряних сил Збройних сил України, росіяни атакували балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, протикорабельними ракетами Циркон, 84 крилатими ракетами повітряного та морського базування Х-101, Калібр, Іскандер-К, 404 ударними БпЛА типу Shahed (123 із них - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Удари завдавались з ростовської, брянської, курської, орловської, вологодської областей і краснодарського краю рф, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 462 цілі:

3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;

79 крилатих ракет Х-101, Калібр;

380 ворожих БПЛА типу Shahed (102 із них - реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 23 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Водночас ворожа атака ще триває.

Нагадаємо

Через масовану комбіновану атаку російськими ракетами і дронами у ніч на 20 листопада зазнала пошкоджень українська залізниця. Крім того, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку на енергетичну інфраструктуру. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.

Також УНН повідомляв, що невпізнаний об'єкт на тлі атаки рф на Україну міг упасти поблизу Хмелека в Люблінському воєводстві на сході Польщі. На місці події працюють військові служби.