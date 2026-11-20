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В пятницу, 20 ноября, россияне нанесли удар по Запорожью. Сначала пострадали 4 человека, однако впоследствии их количество возросло до 10. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семкин, передает УНН.

Детали

Повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин. На местах работают все ответственные службы - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди раненых есть ребенок.

Напомним

Ночью и утром 20 ноября россияне атаковали Киев и еще девять областей Украины. Ракеты попали в критическую инфраструктуру столицы, среди целей были и мосты.

Также УНН сообщал, что из-за массированной комбинированной атаки российскими ракетами и дронами в ночь на 20 ноября получила повреждения украинская железная дорога. Кроме того, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру.